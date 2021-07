Alcuni film possono davvero colpirci e possono travolgerci in una maniera totalmente inaspettata. Ci sono delle trame e dei dialoghi, infatti, che sembrano fatti appositamente per noi e che ci tengono incollati allo schermo. Quando si tratta di pellicole così belle e importanti come quella che vogliamo presentare oggi, c’è solo una cosa da fare. Dobbiamo schiacciare play e goderci una storia mozzafiato che non potrà non prenderci.

Dovremmo assolutamente vedere questo film che ci stregherà e lascerà a bocca aperta

Un Robert de Niro che si cala perfettamente nei panni di un personaggio che vive sullo sfondo della New York notturna. Travis Bickle, il protagonista della storia, è un uomo solitario, che trascorre la maggior parte delle sue giornate in un monologo interiore. Reduce dalla guerra in Vietnam e insonne, decide di lavorare come tassista notturno per zittire i pensieri che lo assillano. Di giorno scrive un diario e guarda programma televisivi finché non rimane folgorato da Betsy, insofferente alla vita fuori dagli schemi dell’uomo. Nonostante l’impegno per fare del bene, Trevis viene sempre più isolato e si sente emarginato, cosa che lo porterà a soffrire di disturbi psicotici. Sentendo l’ipocrisia della società che lo circonda, dovrà affrontare i demoni interni ed esterni, sullo sfondo di una città intrisa di cambiamenti e colpi di scena.

Perché Taxi Driver ci terrà incollati allo schermo come mai prima d’ora

Martin Scorsese ha creato un vero e proprio capolavoro con Taxi Driver. Soprattutto, questo film ci permette di approfondire più tematiche in contemporanea. Possiamo vedere la solitudine di chi torna dalla guerra, la difficoltà di comunicare in una città troppo veloce e controllata dal potere dei media. Il dramma esistenziale del protagonista e la sua solitudine ci colpiranno dritti allo stomaco, facendoci riflettere e appassionare. E non dimentichiamo poi la capacità di Scorsese di creare un film mastodontico con le sue sceneggiature mozzafiato. Perciò, ora lo sappiamo. Dovremmo assolutamente vedere questo film che ci stregherà e lascerà a bocca aperta. Scorsese è un vero e proprio genio del cinema e come sempre non potrà deluderci!

