Dove vive il principe Emanuele Filiberto, la casa da urlo, la collezione di moto e una nuova squadra di calcio

È un membro della Casa Savoia, figlio di Vittorio Emanuele e Marina Doria. Emanuele Filiberto è diventato un personaggio televisivo molto amato e seguito. La sua carriera ha messo in secondo piano la discendenza e i difficili rapporti che la sua famiglia ha avuto in passato con l’Italia.

Ha partecipato a Quelli che il calcio nel 1995 quindi ha aspettato 5 anni per ripresentarsi con uno spot pubblicitario della Saclà. Ha fatto diverse esperienze nella televisione svizzera quindi nel 2008 è stato membro della giura nel programma Il ballo delle debuttanti a Canale 5. Ha partecipato a Ballando con le Stelle in coppia con la maestra Titova oggi legata sentimentalmente all’ex campione di nuoto Rosolino, ha partecipato all’Isola dei famosi e a Pechino Express. Insomma il suo curriculum televisivo ha una certa importanza.

Ma quando vuole stare lontano dai riflettori sarebbe la sua casa di Ginevra il suo rifugio prediletto. Anche se la sua residenza è stata fissata al Principato di Monaco è nella casa di Ginevra che Emanuele Filiberto trascorrerebbe il tempo insieme alle sue figlie. La casa è incredibile, ricca di cimeli di famiglia, dotata di piscina con vista sul lago, gli arredi sono preziosi e antichi. Importante anche la collezione di quadri tutti di autori affermati e naturalmente autentici.

Una pulizia di alto lignaggio

Dove vive il principe Emanuele Filiberto? Risiede nel Principato ma la sua casa si trova a Ginevra. In casa spiccano le diverse collezioni, oltre che di quadri anche di candelabri, vasi e antichi orologi. Ma la sua vera passione per il collezionismo si esprime attraverso le moto. Da poco la sua collezione è finita nelle cronache perché il principe avrebbe deciso di metterne all’asta una buona parte. Forse per l’ingombro, forse perché non è più sicuro andare in giro con il casco.

Nella collezione messa all’asta c’era una moto d’epoca, una moto da corsa Augusta e la prestigiosa Indian Sport Scout del 1941 che potrebbe valere più di 20 mila euro. Oltre alle moto, sono finite all’asta vecchie fotografie storiche, gioielli, i disegni della madre, i libri di Casa Savoia, diversi oggetti pop, i quadri di Roy Lichtenstein. Ha fatto piazza pulita il principe, impegnato ora in una nuova vita tutta artistica.

Dove vive il principe Emanuele Filiberto e dove svolge l’attività sportiva

Ciò che non cambia è la passione per lo sport e per il calcio. Emanuele Filiberto è proprietario dell’Associazione Calcio Savoia 1908, del Real Agro Aversa e del Portici. La società dilettantistica Portici 1906 appartiene da poco alla Holding Spa della Casa Reale che è guidata da Emanuele Filiberto. La squadra milita in serie D e il progetto è stato concepito per fare in modo che i giovani si concentrino sullo sport e non sulla vita di strada. L’obiettivo è quello di costruire una rosa molto forte per passare ai professionisti.

Emanuele Filiberto è ambizioso anche per quanto riguarda la squadra del Savoia. Durante la presentazione della nuova proprietà a Portici, il principe si sarebbe detto entusiasta anche del progetto Savoia. La squadra ha come obiettivo la serie B e il sogno sarebbe quello di realizzare questa scalata a breve giro di posta. Se le sue squadre dovessero salire di categoria nuovi guadagni arriverebbero nelle casse di Emanuele Filiberto che per ora non sembra mosso che da propositi nobili tutti da ammirare.