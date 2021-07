Le Olimpiadi di Tokyo in programma nel 2020, annus horribilis che ancora porta strascichi consistenti, si disputeranno dal prossimo 23 luglio all’8 agosto. Tempi stretti per la disputa di circa 50 discipline con circa 1.100 medaglie a terra da consegnare e oltre 10mila atleti.

Gli italiani in gara saranno 384, un numero consistente per una competizione di tale rilievo. E quanto vorremmo ci regalassero un sogno da sbandierare sul parterre (platea) di tutto il Mondo.

A differenza degli Europei di calcio, in Giappone è stata scelta la linea del rigore, resa necessaria dall’andazzo dei dati Covid che purtroppo inchioda persino i più ottimisti. Niente pubblico per poco più di 15 giorni di gare per stringere e condensare al massimo la tempistica.

Dove vedere le Olimpiadi di Tokyo per seguire gli atleti italiani in competizione

La piattaforma Discovery Plus offre la copertura completa dei giochi per oltre 3.000 ore di diretta. Sia l’app che il sito sono accessibili da tutti i principali dispositivi smartphone, tablet, Pc e smart Tv. L’abbonamento che comprende il pacchetto “Sport” costa 7,99 euro al mese, ma dal 19 luglio al 1 agosto si potrà beneficiare di tre giorni di prova gratuita e scegliere se abbonarsi per i mesi successivi fruendo di pacchetti prezzo esclusivi.

Altra possibilità

Si può accedere alla visione anche tramite Amazon Prime Video. Tutto il palinsesto Discovery Plus sarà integrato in apposito channel del colosso al costo aggiuntivo di 3,99 euro.

Anche gli abbonati a Tim Vision possono accedere alla programmazione di Discovery Plus tramite il canale Eurosport 4K.

Per gli utenti Fastweb, invece, basterà riscattare un codice nell’area clienti MyFastweb per accedere per un periodo limitato ai contenuti Discovery Plus.

La Rai

Ovviamente la Rai non mancherà all’evento. Quindi anche la Tv generalista rientra nella nostra guida per capire dove vedere le Olimpiadi di Tokyo per seguire gli atleti italiani in competizione. Saranno trasmesse infatti circa 200 ore di eventi sul digitale terrestre e su Tivùsat. La Rai, però, non si è aggiudicata nessun diritto per lo streaming quindi Tokyo 2020 non sarà visibile su RaiPlay.

Il calendario fin qui estrapolato è tratto dalle guide tv più autorevoli.

Informazioni e cerimonia d’apertura

Tutte le informazioni di dettaglio soprattutto sulla partecipazione dell’Italia alle Olimpiadi sono disponibili al sito ufficiale del Coni che possiamo consultare qui.

Su Rai 2, invece, l’appuntamento per la cerimonia d’apertura è per il 23 luglio alle 13 (ore italiana).