Dove trovare il borgo sul lago in cui tuffarsi nel passato tra un suggestivo castello di Barbari, feste e natura

Alcuni paesi italiani hanno una storia semplicemente insospettabile. Ad un occhio moderno sembrano un piccolo gioiello di storia pacifica. Sorgono infatti in luoghi dalle viste notevoli e vaste. Hanno una posizione predominante e poetica. Guardano colline e specchi d’acqua. Invece, poi, quando si legge il loro passato si scoprono origini lontane ed addirittura belliche.

Bastava una spedizione militare ed ecco che una collina dal clima paradisiaco diventava l’avamposto per distruggere città e razziare cibo e ricchezze. Questa è la storia impensabile di Castel Rigone, in Umbria. E pensare che oggi sembra solo un borgo che guarda il Lago Trasimeno dell’alto.

Oggi però è una festa molto divertente

Era il 543 quando i barbari Ostrogoti scesero in Italia. Totila e il suo generale Arrigo (da cui Rigone) decisero di costruire un fortino per fare un assedio a Perugia. Così, eletto castello dei Barbari, ecco dove trovare il borgo sul lago di cui ogni anno si celebra la nascita con una grande festa. Il nome ufficiale è Festa dei Barbari e si svolge ad agosto, in coincidenza con una festa celtica in onore del dio Lugh. Secondo i Celti, infatti, Lugh aiuta l’abbondanza e la prosperità.

Per l’occasione si riscoprono le tradizioni antiche del borgo con rievocazioni, cortei e la cosiddetta Giostra di Arrigo. Risuonano per le vie le musiche di strumenti lontani come le cornamuse e nelle taverne si preparano idromele ed altri liquori antichi. Così la piazza centrale si riempie di tavolate ed il paese riscopre una parte di sé oggi insospettabile.

Ed infatti la Festa dei Barbari non è l’unica ragione per scoprire Castel Rigone. In realtà, questo paesino arroccato ha una vista unica. Dalla sua cima, nelle giornate limpide, si vedono fino a 5 Regioni. Oltre ovviamente all’Umbria, ecco le Marche, la Toscana e le vette del Lazio e dell’Abruzzo. Da Castel Rigone partono escursioni in mountain bike e trekking organizzati. Allo stesso modo, a pochi chilometri a valle c’è il Lago Trasimeno con le sue isole e le attività sportive. E poi ancora molte città d’arte da visitare. A pochi chilometri di distanza c’è Cortona e Castiglione del Lago. Appena più lontano, poi, ecco le splendide bellezze artistiche di Perugia ed Assisi.

Inoltre, sempre nel periodo estivo il piccolo borgo ospita il Festival Internazionale dei Giovani Concertisti. Tanti talenti da tutto il Globo salgono in questa cornice che guarda il Mondo dall’alto. Salire quassù a 650 metri e con le correnti degli Appennini significa anche fuggire dal calore rovente delle città. Ecco allora che una gita fuori porta in primavera e d’estate diventa un piccolo salto nella storia e nella bellezza.