Speriamo sempre che non succeda e tutti dovremmo impegnarci a non causarne, ma gli incidenti accadono. Se sono piccoli incidenti che intaccano solo i veicoli, senza conseguenze pericolose per le persone coinvolte, non bisogna andare in panico né in collera. È il momento di assumersi le responsabilità e dialogare con l’interlocutore. Evitare di far intervenire le forze dell’ordine può far risparmiare tempo e denaro. La constatazione amichevole rende più semplice e veloce la richiesta di risarcimento. Se non ci sono danni nemmeno ai veicoli, o sono così piccoli da potersi accordare senza coinvolgere le assicurazioni, si può evitare anche la constatazione amichevole. Se invece ci sono danni da risarcire, sai dove trovare e come compilare un modulo di Constatazione Amichevole di Incidente?

Il modulo di Constatazione Amichevole di Incidente (CAI)

Il modulo di Constatazione Amichevole di Incidente (CAI) o Modulo Blu, serve a descrivere l’esatta dinamica dell’incidente e a stabilire le responsabilità dei guidatori. È lo strumento con cui le rispettive assicurazioni possono intervenire risarcendo i danni. Per chi ha causato l’incidente sarà apportata una modifica nella formula bonus/malus, quindi un rincaro del costo della polizza. È bene fermarsi in un’area agevole per le due auto e compilarlo immediatamente dopo il fatto. Questo per ricostruire esattamente l’accaduto e non permettere errori, manipolazioni, ripensamenti o addirittura fughe dei responsabili.

Sai dove trovare e come compilare un modulo di Constatazione Amichevole di Incidente?

Quando stipuli un contratto RC auto, l’agenzia di assicurazione ti consegnerà anche i moduli CAI da tenere in auto.

Alcune assicurazioni mettono a disposizione sul loro sito web il modello scaricabile in formato PDF.

Dovresti avere sempre un modulo in bianco a disposizione, perché ovviamente non puoi prevedere quando potrà servirti. Quindi chiedi il modulo all’assicuratore oppure procuratelo online.

Crowfunding immobiliare: ROI operazione 11,25%, ROI ANNUO 9,00%! - Scopri di più »

Come si compila?

Il modulo prevede tre sezioni, tutte da compilare attentamente. Servono data, ora e luogo, bisogna indicare se ci sono persone ferite o altri oggetti hanno subito danni. Qualora ci fossero dei testimoni, bisognerà inserire le loro generalità.

Bisogna indicare tutti i dati dei veicoli, dei proprietari e dei conducenti, nonché quelli delle rispettive assicurazioni.

Le cause d’incidente più comuni sono elencate e potranno essere selezionate barrando la casella corrispondente. È possibile aggiungere spiegazioni e una raffigurazione grafica della dinamica, nell’apposito riquadro. Bisognerà descrivere i danni ai veicoli e ad eventuali oggetti. Infine si segnala se è intervenuta o meno la polizia. È fondamentale che entrambi i guidatori firmino il modulo e forniscano i propri dati. Ora sai dove trovare e come compilare un modulo di Constatazione Amichevole di Incidente.

Che fare dopo?

Devi consegnare il modulo CAI entro tre giorni dall’incidente, ciascuno lo consegnerà alla propria compagnia assicurativa. Il modulo è lo stesso, in duplice copia, per entrambi i veicoli ed entrambi gli assicurati. Nell’eventualità che uno dei due non accetti di firmare, l’altro lo consegnerà e partirà una denuncia di sinistro.

Guidate in sicurezza!