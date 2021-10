Quest’anno, poiché il giorno di Ognissanti capita di lunedì c’è l’opportunità di organizzare una piccola vacanza nei posti che più piacciono.

In questo articolo spieghiamo dove trascorrere il ponte di Ognissanti per divertirsi e visitare luoghi particolari e caratteristici.

Le località italiane che proponiamo sono organizzate per festeggiare gli eventi adatti sia per i grandi che per i più piccoli.

Proponiamo alcuni tra i luoghi più interessanti da visitare secondo il parere della nostra redazione.

Borgo a Mozzano in Toscana

È una piccola cittadina in provincia di Lucca situata nella Valle del Serchio.

Considerata la capitale del terrore è dal 1993 che in questa località organizzano una serie di eventi per Halloween: l’Halloween Celebration.

Particolarmente festeggiata sarà la notte del 31 ottobre con spettacoli e fuochi di artificio.

Orsara di Puglia

Se non ci piace festeggiare Halloween, ma preferiamo visitare un luogo dove riscoprire antiche tradizioni e vivere atmosfere romantiche consigliamo di recarsi a Orsara di Puglia, in provincia di Lecce.

In questo posto, ogni anno la notte del primo novembre viene celebrata l’antica tradizione della condivisione del cibo per strada, accanto al fuoco. In più vengono organizzati spettacoli, concerti e processioni.

Napoli in Campania

Visitare Napoli in questo periodo è molto suggestivo. Qui Halloween è molto sentito, nei locali e nelle discoteche si organizzano feste a tema, per ballare tutta la serata mascherati fino al primo novembre.

Questa città offre l’opportunità di partecipare a dei tour tematici, adatti al clima di Halloween come visitare la Napoli sotterranea e scendere fino a 40 metri di profondità sotto la città. Oppure visitare le catacombe di San Gennaro o le rovine di Pompei e il Vesuvio.

Mirabilandia in Emilia Romagna

In questa occasione, Mirabilandia si prepara per festeggiare Halloween organizzando molti spettacoli e show, con orari di apertura speciali.

Tutti i weekend, dal due ottobre fino al primo novembre c’è la possibilità di entrare e partecipare a tutti gli spettacoli e eventi organizzati: ‘Halloween horror festival’ e ‘Tunnel Horror’, poi percorsi fatati e l’utilizzo di tutti i giochi del parco.