Dove sta trascorrendo le vacanze il pilota della Ferrari Carlos Sainz in compagnia della nuova fidanzata

Giorni di riposo per gli uomini più spericolati che il mondo dello sport conosca. Vanno a 300 all’ora in macchina e nella vita ma ogni tanto c’è bisogno di riposo. Anche se ancora molto giovani, i piloti della Ferrari cercano relax perché essere protagonisti con la Rossa è davvero stressante.

Vorrebbe essere il pilota numero 1 della scuderia di Maranello, Carlos Sainz, talento e ambizione tra le sue caratteristiche. Ma spesso i messaggi che arrivano via radio gli impongono di fare spazio a Leclerc. Lui la prende male e non le manda a dire agli ingegneri che stanno al muretto box. C’è tanta tensione in Ferrari in questi ultimi anni. La Red Bull è irraggiungibile, Hamilton ha fatto numerosi record con la Mercedes e ora Verstappen si appresta a eguagliarli. Sembra che non ci sia spazio per il cavallino in un ambiente super tecnologico e molto politicizzato.

Anche Sainz come Leclerc quindi ha scelto il relax più totale. Entrambi hanno rotto una storia d’amore e ne hanno cominciato una nuova. Le idee da riordinare sono tante. Per farlo Carlos Sainz ha scelto la Sardegna e Porto Cervo dove si trova attraccato il suo yacht. Figlio d’arte, il padre è stato campione mondiale di rally, Carlos sta trascorrendo le vacanze con la nuova fidanzata.

Non solo per ricchi e benestanti

Dove sta trascorrendo le vacanze il pilota della Ferrari Carlos Sainz? A Porto Cervo in Sardegna con Rebecca Donaldson modella di 28 anni. La precedente relazione con la giornalista Isabel Hernaez è stata accantonata e il pilota spagnolo guarda avanti. Dal paradiso dei Vip Sainz ha fatto sapere di voler rimanere con la Rossa anche l’anno prossimo nonostante le tentazioni della Audi. Leclerc ha deciso lo stesso. La gara per capire chi è il numero 1 e chi riporterà sul podio più alto la macchina più prestigiosa del Circus è aperta. Il futuro lo dirà.

Le foto sulle vacanze sarde di Sainz si trovano sul suo profilo Instagram. Tra le sue passioni il surf e il Golf. Giocare a golf a Porto Cervo non ha un costo proibitivo. Può permetterselo il buon Carlos ma possono farlo anche molti di noi. Al Golf Club Pevero fare 18 buche costa 100 euro, farne 9 ne costa 70. Ricordiamoci che nei golf club bisogna pagare l’iscrizione che potrebbe costare altri 100 euro.

Se siamo anche noi appassionati di surf e ci troviamo nei dintorni di Porto Cervo dirigiamoci verso Porto Pollo in località Palau. Quello è il paradiso dei surfisti in terra sarda. Si trova a 30 chilometri di distanza, ci sono tante scuole pronte a ospitarci e tutte quante sono specializzate nel kite-surfing che è autorizzato dalla Capitaneria.

In media le lezioni di surf si aggirano sui 24 euro l’ora. Un corso di kite-surfing potrebbe costare dai 150 ai 740 euro a seconda che si tratti di poche sessioni in pochi giorni o di corsi completi. Il noleggio per l’attrezzatura costa 80 euro al giorno e 200 euro per 3 giorni. A questi prezzi abbiamo l’attrezzatura completa altrimenti per ogni singolo elemento il prezzo scende. Non sono costi esorbitanti, sicuramente se li può permettere il pilota di Formula 1 che si divertirà moltissimo nella parte più ventosa della Sardegna. Facciamolo anche noi, rechiamoci in uno dei posti più rinomati in fatto di mare e spiagge e proviamo gli sport che piacciono a Carlos Sainz. Potremmo sentirci Vip per qualche giorno.