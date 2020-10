Ecco i dettagli per capire dove sono in vendita moto scooter e utilitarie con base d’asta a partire da 100 euro. Chi dovesse essere in cerca di moto, scooter, e city car a prezzi fuori mrercato, ora ha una possibilità in più. Chi si è reso promotore dell’asta pubblica n.48/2020 è un Comune dell’Italia del nord. Sono dunque in vendita, tramite appunto la procedura dell’asta pubblica, moto e scooter Piaggio e Aprilia. Ma anche city car di Fiat, Volkswagen e Renault. Il tutto a seguito della determinazione dirigenziale n. 2695 dell’11 agosto 2020. Vediamo dunque dove sono in vendita moto scooter e utilitarie con base d’asta a partire da 100 euro. E anche quali sono, in dettaglio, le tipologie di veicoli all’asta.

Moto e Scooter

a) Piaggio Liberty 50 Bz. base d’asta 100 euro;

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

b) Piaggio Liberty 50 Bz. base d’asta 100 euro;

c) Aprilia Pegaso 650 Bz. base d’asta 250 euro;

d) Aprilia Pegaso 650 Bz. base d’asta 250 euro;

e) Aprilia Pegaso 650 Bz. base d’asta 250 euro.

Utilitarie

a) n.4 Fiat Panda 1100 Bz. Euro 3 base d’asta da 400 euro a 550 euro;

b) n.4 Fiat Panda 1.1 Bz. Euro 4 base d’asta da 450 euro a 470 euro;

c) n.1 Renault Clio 1.2 Bz. Euro 3 base d’asta 500 euro;

d) n.2 Fiat Punto 1.2 Bz. Euro 3 base d’asta da 500 euro a 510 euro;

e) n.16 Fiat Punto 1.2 Natural Power Bz. / Met. Euro 4 da 600 euro a 670 euro;

f) n.2 Renault Twingo 1.2 Bz. Euro 3 base d’asta da 400 euro a 570 euro;

g) n.2 Fiat Multipla 1.6 Bipower Bz. / Met. Euro 3 base d’asta 800 euro;

h) n.1 1 Volkswagen Golf con base d’asta 600 euro.

Verifiche e asta pubblica

I veicoli e i documenti, come libretti di circolazione, certificati di proprietà, dichiarazioni di conformità, si possono vedere presso l’Autorimessa Municipale di Via Ponchielli, 66 – 10154 Torino. La suddetta vendita all’asta è infatti promossa dal Palazzo Civico di Torino. Il sopralluogo potrà effettuarsi dal lunedì al venerdì, previo appuntamento da fissare chiamando i seguenti recapiti telefonici: 011.01134112 / 011.01134113 / 011.01134166.

Per gli interessati, il primo step da compiere, riguarda la presentazione di un’istanza di partecipazione, da redigersi in conformità al fac-simile allegato del bando al quale si rimanda. Poi dovrà seguire una proposta irrevocabile di acquisto, con specificazione dell’importo offerto. Va da sé che il valore offerto deve essere almeno pari o superiore al prezzo posto a base d’asta. L’offerta economica va poi inserita, in busta chiusa e sigillata, come da indicazioni fornite all’interno del bando.

Tempistica

Il giorno ultimo per inoltrare il plico è martedì 27 ottobre, entro le ore 10:30. La busta, contente offerta e documenti, va presentata all’Ufficio Protocollo generale della Città di Torino – Servizio Affari Generali, Normative, Forniture e Servizi” – P.zza Palazzo di Città, 1 – Torino. Nella giornata di mercoledì 28 ottobre, a partire dalle 10:30, si procederà con l’apertura delle buste e con l’aggiudicazione dei veicoli. Il tutto ovviamente all’interno di una seduta pubblica. Ecco dunque dove sono in vendita moto scooter e utilitarie con base d’asta a partire da 100 euro.