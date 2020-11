Conformemente alle disposizioni di legge vigenti, l’ATER (Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale) di una Regione del nord Italia darà corso a quanto segue. Vale a dire alla vendita di alloggi sfitti a seguito di trattativa privata. L’avviso, all’interno del quale reperire tutte le informazioni utili è visionabile all’interno del presente link. Le modalità di partecipazione e gli alloggi oggetto di compravendita, sono stati individuati con provvedimenti consiliari a partire dal dicembre 2019 fino ad agosto 2020. Vediamo quindi ora dove sono in vendita anche a rate 52 alloggi di edilizia residenziale pubblica a partire da 22.743 euro.

Dove sono in vendita anche a rate 52 alloggi di edilizia residenziale pubblica a partire da 22.743 euro

Gli alloggi sfitti in vendita, mediante trattativa privata, sono ubicati nei seguenti comuni del Veneto:

a) Comune di Arzignano: 4 unità da 62.415 a 76.000 euro;

b) Comune di Barbarano-Mossano: 1 unità da 54.720 (in contanti) a 57.600 (rateali);

c) Comune di Bassano del Grappa: 4 unità da 41.895 euro a 71.550 euro;

d) Comune di Dueville: 2 unità da 48.735 euro a 63.450 euro;

e) Comune di Lonigo: 5 unità da 34.200 euro a 73.000 euro;

f) Comune di Montecchio Maggiore: 3 unità da 39.500 euro a 54.500 euro;

g) Comune di Recoaro Terme: 1 unità da 24.795 euro (in contanti) a 26.100 euro (rateali);

h) Comune di Schio: 10 unità da 33.752,50 euro a 66.960 euro;

i) Comune di Thiene: 2 unità da 52.582,50 euro a 73.800 euro;

l) Comune di Torrebelvicino: 3 unità da 22.743 euro a 51.300 euro;

m) Comune di Valdagno: 2 unità da 54.115,80 euro a 61.845 euro;

n) Comune di Vicenza: 15 unità da 45.742,50 euro a 109.350 euro.

Chi può fare domanda

Possono presentare offerta a partire dal prezzo minimo fissato, come al link anzidetto, tutti coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a)cittadinanza italiana o cittadinanza di uno Stato aderente all’Unione Europea;

b)cittadinanza extracomunitaria, purchè in regola con le vigenti disposizioni in materia di immigrazione.

Prezzi

Con riferimento al prezzo base dovranno essere presentate offerte libere in aumento. Tutte le spese relative alla compravendita devono intendersi a carico dell’aggiudicatario. Gli atti sono soggetti all’imposta sul valore aggiunto (IVA) nella misura pari al 4%. L’acquirente dovrà inoltre rimborsare all’Ater le spese tecnico-amministrative quantificate in ragione di 1.464 euro comprensive di Iva, ad alloggio.

Modalità di pagamento

In sede di accettazione dell’offerta dal parte dell’Ater, va previsto il versamento di 5.000 euro a titolo di deposito cauzionale. La cauzione va effettuata tramite assegno circolare non trasferibile intestato all’Ater della Provincia di Vicenza. Sono poi previste due distinte modalità di pagamento, in contanti o a rate.

Se si intende pagare in contati, in sede di stipula, andrà versato l’intero prezzo di acquisto, unitamente all’Iva totale e alle spese tecniche-amministrative pari a 1.464 euro, comprensive di Iva.

Se invece si preferisce pagare a rate, in sede di stipula si dovrà procedere con il versamento di un acconto minimo del 20% (dedotto quanto già versato), oltre l’Iva totale e il rimanente importo in rate mensili al tasso fisso. Il parametro di riferimento è il tasso legale in vigore al momento dell’atto, aumentato di tre punti. Per cui per l’anno 2020, si considera il 3,05%, con durata massima di 10 anni.

Riferimenti di contatto

Per ogni ulteriore informazione, gli interessati potranno rivolgersi ai seguenti riferimenti di contatto:

a) unità patrimonio dell’Azienda al numero 0444-223600, in orari di ufficio;

b) e-mail: patrimonio@atervi.it.

Le planimetrie e le foto degli immobili sono inoltre reperibili all’interno del sito internet dell’azienda www.atervicenza.it. O in alternativa presso la bacheca aziendale, posta all’interno dell’Ufficio Relazioni con il pubblico dell’Azienda. Ecco dunque dove sono in vendita anche a rate 52 alloggi di edilizia residenziale pubblica a partire da 22.743 euro.

Aprrofondimento

