Un focus per mettere a fuoco dove sono in partenza nuovi finanziamenti fino a 30.000 euro per l’ acquisto di prime case. Con una delibera dell’11 maggio 2020 è stato approvato un nuovo bando, su scala regionale, volto ad incentivare la rivitalizzazione di alcune aree. I destinatari che l’operazione intende privilegiare sono determinati nuclei familiari. Vale a dire, persone intenzionate all’acquisto della prima casa di proprietà, limitatamente ad immobili già esistenti, senza consumo di ulteriore suolo.

O, in alternativa, persone interessate al recupero del patrimonio edilizio esistente adibito o da adibire a prima casa. Quindi le finalità che il bando intende perseguire sono essenzialmente due: acquisto e recupero del patrimonio immobiliare. Vediamo quindi ora di capire dove sono in partenza nuovi finanziamenti fino a 30.000 euro per l’acquisto di prime case.

Bando Montagna 2020

Con questo nuovo bando, dall’evocativo nome di “Bando Montagna 2020”, la Regione Emilia Romagna mette in pista 10 milioni di euro. Si tratta di contributi a fondo perduto, da destinarsi ad immobili situati in ben 119 comuni di località montane. La contribuzione erogabile varia da un minimo di 10.000 euro a un massimo di 30.000 euro. Vediamo ora, più nel dettaglio, chi ha titolo per fare richiesta di contribuzione.

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Inizia a fare trading » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

Chi può inoltrare domanda

Questa nuova opportunità si rivolge a giovani coppie, famiglie e single under 40 che scelgono di vivere in borghi e paesi dell’Appennino. Vediamo più da vicino i requisiti di accesso più salienti:

a) almeno uno dei componenti il nucleo familiare (ad esclusione dei figli) deve essere nato dopo il 1 gennaio 1980 ed avere quindi al massimo 40 anni;

b) almeno uno dei componenti il nucleo familiare deve possedere la residenza anagrafica in Emilia-Romagna oppure;

c) almeno uno dei componenti il nucleo familiare deve svolgere un’attività lavorativa esclusiva o principale nel territorio regionale;

d) l’ISEE deve essere inferiore a 50.000 euro se relativo a un nucleo già formato, e fino a 60.000 euro per nuclei di nuova costituzione.

Impegni successivi all’acquisto

Una volta sottoscritto l’atto di acquisto, comincerà poi a decorrere il termine perentorio di sei mesi per prendere la residenza nel comune montano. Il termine iniziale a partire dal quale comincerà a decorrere il lasso dei sei mesi di tempo, sarà quello della sottoscrizione materiale dell’atto di acquisto o della data di ultimazione dei lavori di recupero. Il successivo impegno che si lega, a doppio filo, con la residenza è il mantenimento della stessa per un periodo continuativo di almeno cinque anni.

Dove acquistare

Come sommariamente anticipato, gli interventi siano essi di acquisto o di recupero, devono necessariamente riguardare immobili situati in specifici comuni montani. Si considerano incluse anche le località montane ricomprese in fusioni di comuni solo parzialmente montane. Per avere una mappatura completa delle aree montane coinvolte, si rimanda alla visione del presente documento allegato al bando. Come si potrà ben vedere, le località indicate sono suddivise in due distinte fasce, alle quali si legano dei meccanismi premiali.

Tempi e modi di inoltro delle domande

Le domande di accesso ai suddetti contributi potranno essere presentate, esclusivamente, tramite modalità on-line, a partire da metà settembre fino a metà ottobre. Sarà quindi sufficiente collegarsi all’applicativo informatico, reso disponibile dalla Regione Emilia Romagna in tempo utile. Per tutte le ulteriori richieste di delucidazioni, questo è l’indirizzo e-mail a cui fare riferimento: bandomontagna@regione.emilia-romagna.it. Ecco dunque dove sono in partenza nuovi finanziamenti fino a 30.000 euro per l’acquisto di prime case.