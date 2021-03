Dove sono dirette le quotazioni dell’argento? Come scrivevamo qualche settimana fa la scelta se investire sull’argento o sull’oro dipende dalla propensione al rischio dell’investitore. Fatta questa premessa cerchiamo di capire lo stato di salute del grafico dei prezzi del metallo prezioso.

La proiezione in corso è ribassista sia sul time frame settimanale che su quello mensile. In entrambi i casi, però, ci sono indicazioni su una prossima possibile ripartenza al rialzo.

Sul settimanale, ad esempio, le quotazioni dell’argento hanno chiuso la settimana sopra l’importante resistenza in area 26,26 euro (I obiettivo di prezzo). Se confermata, questa rottura potrebbe preludere a un’inversione rialzista che potrebbe far scattare un rialzo che potrebbe portare le quotazioni dell’argento verso livelli che non si vedono dal 2011/2012, minimo 31 dollari e massimi 40 dollari. Un’ulteriore conferma di questo scenario si avrebbe con una chiusura mensile superiore a 27,25 dollari.

In caso contrario proseguirebbe la discesa verso gli obiettivi indicati nelle figure seguenti.

Dove sono dirette le quotazioni dell’argento? Gli obiettivi e i livelli chiave da monitorare secondo l’analisi grafica

L’argento (prezzo in tempo reale) ha chiuso la seduta del 19 marzo in ribasso dello 0,11% rispetto alla seduta precedente a quota 26,321 dollari. La settimana, invece, si è chiusa con un rialzo dell’1,58% rispetto alla chiusura precedente.

Time frame settimanale: proiezione ribassista in corso

Le linee oblique rosse rappresentano i livelli di Running Bisector; le linee orizzontali i livelli de La Nuova Legge della Vibrazione. Sulla sinistra è mostrato il volume per ciascun livello di prezzo. Il pannello intermedio riporta il segnale di BottomHunter. Il minimo sul time frame considerato è segnato quando è uguale a 1. Il pannello dei volumi mostra il volume scambiato per ciascuna barra confrontato con una media mobile esponenziale zero lag a 20 periodi. Nel pannello inferiore è mostrato lo Swing Indicator che mostra i segnali al rialzo e al ribasso sullo strumento in questione.

Time frame mensile: proiezione ribassista in corso