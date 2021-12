Dove sono dirette le azioni della banca con il più alto potenziale di crescita a Piazza Affari?

Dopo la quotazione avvenuta a Piazza Affari nel marzo del 2019, le azioni di Illimity Bank hanno quasi raddoppiato il loro valore facendo meglio della media del settore bancario italiano. Non solo, nell’ultimo anno le azioni della banca guidata da Corrado Passera sono state tra sul podio delle banche italiane con la migliore performance a Piazza Affari.

Tra i principali punti di forza di Illimity Bank ce ne è uno che ripetiamo sempre nei nostri report. Gli analisti prevedono un forte aumento del fatturato del gruppo nei prossimi anni. Illimity Bank mostra un tasso di crescita per i prossimi anni significativamente superiore alla media del mercato. Se, infatti, mediamente il fatturato del settore bancario è atteso crescere del 2,9% all’anno per i prossimi tre anni, quello di Illimity Bank è atteso essere superiore al 26,6%.

Queste previsioni trovano riscontro nella realtà dei dati. Nel terzo trimestre del 2021 Illimity Bank ha registrato un utile netto di 18,8 milioni di euro (+98% rispetto allo stesso periodo di un anno fa), portando il risultato netto dei primi nove mesi dell’anno a 46,2 milioni di euro, in crescita del 90% annuo sempre rispetto allo stesso periodo del 2020.

Il CEO e fondatore di Illimity Bank così ha commentato i dati relativi ai primi 9 mesi del 2021

‘I risultati dei primi nove mesi del 2021 e, in particolare del terzo trimestre appena concluso, ci confermano che la strada intrapresa da illimity ha appena iniziato a dare i suoi frutti ai nostri clienti e ai nostri azionisti’

Il titolo Illimity Bank (MIL:ILTY) ha chiuso la seduta dell’8 dicembre in ribasso dell’1,28% rispetto alla seduta precedente a quota 13,15 euro.

Time frame settimanale

Al momento la proiezione in corso è ribassista, ma sta trovando un validissimo supporto in area 12,73 euro (I obiettivo di prezzo).

La mancata tenuta di questo supporto aprirebbe le porte al raggiungimento del II obiettivo di prezzo in area 11,21 euro. La massima estensione del ribasso, poi, si trova in area 9,69 euro (III obiettivo di prezzo).

La tenuta del supporto, invece, potrebbe trasformarsi in un rialzo duraturo qualora ci fosse una chiusura settimanale superiore a 13,7 euro. In questo caso si potrebbero aprire le porte al raggiungimento di area 18 euro. Per la conferma di questa proiezione, però, sarà fondamentale attendere una chiusura settimanale superiore a 14,65 euro.