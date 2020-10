Con il nome di buoni shopping ci si intende riferire a delle misure messe in atto, per sostenere i consumi delle famiglie. Così alla soglia della stagione invernale e con l’acuirsi dei picchi legati alla diffusione del virus, c’è già qualche realtà che si è messa in moto. Tanto a beneficio dei consumatori che dell’economia di zona. Vediamo quindi di capire dove sono al via i buoni shopping autunno-inverno e a chi sono destinati.

Nord Italia

La misura a sostegno dei consumi dei cittadini e della vitalità delle aziende ha, per ora, carattere locale. Ad esserne promotore è il Comune di Adria, in provincia di Rovigo, che ha così deciso di sostenere i nuclei familiari in difficoltà. Quindi, i “Buoni Shopping” sono un tipo di contribuzione a fondo perduto, una tantum. L’utilizzo è quindi circoscritto agli esercizi commerciali presenti all’interno del territorio comunale che decidono di aderire all’iniziativa.

Tali buoni sono destinati all’acquisto di beni non alimentari (cosiddetti non-food) di prima necessità. Sono quindi esclusi, oltre ai cibi, anche tabacchi, alcool, cosmetici, “gratta e vinci” e simili. Si tratta poi di buoni il cui controvalore è stato fissato a 50 euro cadauno. L’erogazione, in favore dei beneficiari, proseguirà fino al raggiungimento della somma complessiva stanziata e disponibile di 13.000 euro. Una volta che sarà terminata l’assegnazione dei buoni ai beneficiari, il Comune provvederà alla liquidazione delle somme spettanti agli esercizi commerciali coinvolti.

L’interesse degli esercizi commerciali all’iniziativa dovrà manifestarsi entro il 31 ottobre 2020, con la compilazione di questo apposito modello predisposto dal Comune. A questo punto, il punto vendita riceverà un fac simile del bonus shopping e la locandina da esporre all’ingresso dell’esercizio commerciale. Tale comunicativa servirà ai clienti per capire dove far uso dei buoni.

I consumatori, nella veste dei nuclei familiari in condizioni di disagio economico, potranno richiedere i buoni shopping comunali all’ufficio Servizi Sociali. L’arco di tempo entro cui attivarsi va dal 2 di novembre al 15 di dicembre. Una volta ricevuti, tali buoni andranno però tassativamente usati, entro e non oltre il 20 dicembre 2020. Per ogni altra informazione, sarà possibile rivolgersi allo Sportello Unico per le Attività Produttive. Questi sono i vari riferimenti di contatto:

a) tel. 0426.941.312;

b) pec: comune.adria.ro@pecveneto.it;

c) e-mail: sportello.impresa@comune.adria.ro.it.