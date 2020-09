Ecco dove sono al via contributi fino a 20.000 euro per l’acquisto di veicoli nel post Covid-19.

Con la Determinazione Dirigenziale n. 378/A1602B/2020 del 30/07/2020 è stato approvato il seguente bando. Vale a dire il “Bando contributi per lo sviluppo di un approccio ambientale del settore delle micro, piccole e medie imprese”. I finanziamenti agevolati seguono diverse linee d’indirizzo. Con il presente approfondimento, ci concentreremo sulla linea che riguarda i veicoli, in particolare. Vediamo quindi dove sono al via contributi fino a 20.000 euro per l’acquisto di veicoli nel post Covid-19.

Il piano d’intervento

L’intervento è finalizzato a supportare le micro, piccole e medie imprese aventi una unità locale operativa in Piemonte. Si tratta quindi di una misura di carattere squisitamente locale, volta al miglioramento dell’approccio con l’ambiente e all’innovazione in genere. La situazione di emergenza nazionale, determinata dal Covid-19, ha imposto un ripensamento anche per ciò che concerne i mezzi aziendali. Al fine quindi di agevolare il passaggio verso modelli a basso o nullo impatto ambientale, la Regione Piemonte si è attivata anche con l’intervento di cui in narrativa. L’obiettivo è quello di ridurre le emissioni nell’atmosfera, con conseguente miglioramento della qualità dell’aria. Sostenere i mezzi a basso impatto ambientale rappresenta, altresì, un’opportunità dal punto di vista industriale. Nel senso di una implementazione della produzione di tali veicoli e componenti, per futuri posizionamenti di mercato. Dove a giocare un ruolo chiave sarà l’opzione tecnologica.

Veicoli ammessi al finanziamento

Sono ammissibili investimenti per l’acquisto, anche tramite leasing, di veicoli aziendali M1, M2, M3, N1, N2, N3 utilizzati per il trasporto di persone o di merci del seguente tipo:

a) elettrico puro;

b) ibrido 4 (benzina/elettrico o diesel/elettrico);

c) metano esclusivo;

d) GPL esclusivo;

e) GNL esclusivo;

f) EURO 6 Dtemp benzina, metano o GPL bifuel (benzina/metano e benzina/GPL);

g) EURO 6 diesel.

Questo a fronte di una contestuale rottamazione di un veicolo aziendale (M1, M2, M3, N1, N2, N3) per il trasporto di persone o merci benzina fino a Euro 3/III. Incluso, ibridi benzina (benzina/metano o benzina/GPL) fino a Euro 3/III incluso e diesel fino ad Euro 5/V incluso.

Non è ammissibile l’acquisto tramite noleggio a breve o lungo termine. Mentre ciascuna impresa può presentare fino a dieci domande di contributo a valere sul suddetto bando. Quindi per dieci veicoli acquistati, altri dieci veicoli aziendali devono essere rottamati. Si specifica anche che i mezzi acquistati dovranno rimanere di proprietà dall’azienda per almeno tre anni dalla data di concessione del contributo.

I soggetti beneficiari

Hanno titolo per richiedere la contribuzione le micro, piccole e medie imprese (MPMI) aventi unità locale operativa attiva in Piemonte. Il presente requisito deve essere posseduto al momento della domanda e almeno fino al tempo di liquidazione del contributo. La procedura per l’inoltro delle domande è a carattere informatico. Vediamo quindi, qui di seguito, procedura e termini temporali di attivazione.

Presentazione domanda

La modalità di trasmissione delle domande di contributo e le relative procedure sono informatiche. La piattaforma dedicata è webtelemaco.infocamere.it. Le domande di contributo devono essere presentate a partire dalle ore 9:00 del 31 luglio 2020 fino alle ore 16:00 del 30 novembre 2020, salvo esaurimento delle risorse. La procedura è esclusivamente telematica tramite il sito http://webtelemaco.infocamere.it. Quanto alle istruzioni per profilarsi e compilare la domanda, sono reperibili sul sito www.pie.camcom.it nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente/Avvisi, gare e contratti”.

Dotazione finanziaria e contributi

Lo stanziamento relativo ai veicoli è di 424.289,007 euro derivanti, a quanto si legge nel bando, da fondi Ministero Ambiente e Regione Piemonte. Quanto poi agli scaglioni di contributi erogabili, si invita a prendere visione dell’apposita tabella ex art.5.1 Linea A (Veicoli) ,di cui al link. Come sarà facile appurare il contributo massimo erogabile è di 20.000 euro, previsto in caso di acquisto di auto di tipo elettrico puro. Ecco quindi dove sono al via contributi fino a 20.000 euro per l’acquisto di veicoli nel post Covid-19.

Riferimenti di contatto

Per tutte le informazioni del caso, si rimanda alla pagine di Unioncamere Piemonte

bando.sviluppoambientale@pie.camcom.it. Questi sono inoltre i riferimenti di contatto dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico, di Piazza Castello 165, Torino.

Tel. 011-4321647

Fax 011-4323683

urp@regione.piemonte.it.