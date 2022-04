La pellicola “Il Signore degli Anelli” è un film da record. Ha vinto ben 11 Oscar su 11 candidature.

Non è un caso dunque che gli amanti di questo racconto siano tantissimi. Tra questi un abruzzese, Nicolas Gentile.

L’Abruzzo entra così in una delle storie fantasy che più ha appassionato il pubblico.

Molti sono rimasti affascinati dall’idea di un villaggio di campagna come quello descritto da Tolkien. Proprio questo interesse ha dato spunto a Gentile per creare un vero e proprio villaggio Hobbit.

Dove si trova la Contea del Signore degli Anelli senza andare in Nuova Zelanda ma immergendosi in un vero villaggio Hobbit

Nella provincia di Chieti si trova una località situata su un colle, tra le valli del fiume Alento. Bucchianico, un paese immerso nella natura e che nell’antichità ha rappresentato un vastissimo e ricco agro per la città di Chieti.

Proprio in questo territorio di pace e tranquillità Nicolas Gentile ha inteso avviare un progetto ambizioso, ricreare la Contea degli Hobbit.

L’idea è stata ben congegnata sin dai primi passi. Gentile ha creato un lancio pubblicitario sui generis inerpicandosi sul Vesuvio e gettando all’interno un anello simbolico. Tutto questo per raccogliere fondi che lo sostenessero nella creazione di questo luogo magico che lui sognava.

Dopo aver acquistato un appezzamento di terreno nel territorio teatino ha costruito una casetta Hobbit per trascorrere ore di divertimento con la sua famiglia. Questi 20 metri quadri hanno attratto tantissime persone sul web e da qui Gentile ha deciso di coinvolgere nella sua emozionante avventura moltissimi altri appassionati.

Come raggiungere la Contea Hobbit e partecipare a numerose iniziative

Un progetto interessante che viene perfezionato di anno in anno dal suo ideatore. Ma vediamo dove si trova la Contea del Signore degli Anelli abruzzese.

Per arrivare in auto è necessario percorrere l’Autostrada A14. Se si arriva da nord prendere direzione Ancona, uscire a Pescara Ovest/Chieti e immettersi sulla SS649 in direzione di Chieti, continuare in direzione di Bucchianico. Da sud uscire a Pescara Sud – Francavilla al Mare, proseguire sulla SP23 in direzione Francavilla e continuare sulla SS649 seguendo le indicazioni per Bucchianico.

Una volta giunti sarà come immergersi in un ambiente fatato, dove vivere e condividere il tempo, il cibo, l’aria.

Centinaia di persone si ritrovano in occasione delle giornate organizzate da Gentile per banchettare, ballare, tirare con l’arco, passeggiare tra panciotti di velluto e musica celestiale.

Oltre alla passione per la saga de Il Signore degli Anelli ciò che ha mosso le intenzioni di Gentile è stata la riconosciuta necessità di un ritorno al passato. Coloro che si sono approcciati a questa Contea fantastica hanno potuto godere della vicinanza e comunanza che in questi anni si è andata perdendo. Vivere a contatto con la natura, degustare buon cibo in semplicità, fare gare di tiro alla corda, eleggere il Re sotto la Montagna. Godere di questa Terra di Mezzo carezzando il sogno di una comunità unita, ecosostenibile e vicina. Non resta che partire per ritrovarsi.

