Il consumatore che già mal sopporta di dover pagare le bollette potrebbe ignorare che è possibile farlo senza sborsare anche i soldi delle commissioni. Esistono diversi modi per evitare di sostenere ulteriori spese che, per quanto modeste, incidono sul lungo termine e con frequenza regolarmente cadenzata. Così come l’utente ha a propria disposizione numerose opzioni di pagamento fra cui scegliere sebbene molte di esse richiedano di affrontare dei costi fissi.

Il consumatore che sceglie i consueti canali di pagamento è tenuto al pagamento di una commissione il cui importo varia in riferimento ad alcune variabili. Ad esempio, l’utente che ha superato i 75 anni di età ha diritto ad una riduzione, mentre chi utilizza il tradizionale bollettino deve versare 1 euro. Identico il costo della commissione per chi effettua il pagamento delle utenze sul portale ufficiale di Poste Italiane. Mentre la spesa aumenta ed è pari a 2 euro per il contribuente che si rivolge alle ricevitorie Sisal o si reca nei punti vendita Lis.

Chi provvede ai pagamenti delle utenze ben conosce questi costi aggiuntivi che richiedono i servizi che Sisal Pay, Lottomatica e Poste offrono. Forse invece si ignora se e dove si possono pagare le bollette senza commissioni. Vi sono almeno tre canali di pagamento che consentono al consumatore di sottrarsi all’aggravio delle spese di commissione.

Dove si possono pagare le bollette senza commissioni?

L’utente che voglia evitare la spesa aggiuntiva delle commissioni per ottemperare al pagamento delle utenze può ricorrere all’addebito direttamente sul conto corrente. In tal modo, il pagamento avviene sempre entro i termini di scadenza e non comporta alcun costo. A ciò si aggiunga che il contratto che il titolare di conto stipula con la banca talvolta garantisce a titolo gratuito il pagamento delle utenze.

Anche chi opta per il pagamento online sul portale ufficiale del fornitore con cui si è sottoscritto il contratto si affranca dalle spese di commissioni. Fornitori quali Enel, Engie, Acea ed altri consentono all’utente la possibilità di effettuare pagamenti elettronici tramite carte di credito e di ricevere fatture elettroniche.