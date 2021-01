Come avevamo scritto in un precedente report il 2020 si era chiuso con un brutto segnale per Unicredit. Questo inizio 2021 non è stato molto brillante per il comparto bancario in generale, il titolo si è comportato molto bene mostrando una forza relativa molto importante. Nel grafico seguente è mostrato l’andamento delle prime cinque banche italiane per capitalizzazione avendo come riferimento la chiusura del 30 dicembre 2020. Si noti come Unicredit sia stato il miglior titolo bancario seguito da Banco BPM. La peggiore, invece, è stata la regina dei bancari, Intesa Sanpaolo, si consiglia la lettura del report Quale futuro per l’istituto bancario italiano più importante?.

La domanda adesso è: dove si fermerà la discesa di Unicredit ed essere compratori?

Secondo gli analisti la raccomandazioni media è Hold a testimoniare la prudenza che aleggia non solo intorno al titolo, ma all’interno settore. Il prezzo obiettivo medio, invece, esprime una sottovalutazione del 20% circa.

Dove si fermerà la discesa di Unicredit ed essere compratori? Gli obiettivi secondo l’analisi grafica

Unicredit (MIL:UCG) ha chiuso la seduta del 27 gennaio in ribasso dello 0,77% rispetto alla seduta precedente a quota 7,69 euro.

Time frame settimanale

La tendenza in corso è ribassista, ma da diverse settimane le quotazioni sono ingabbiate all’interno del trading range 7,36-8,14 euro. La rottura di uno di questi due livelli in chiusura di settimana potrebbe dare direzionalità alle quotazioni.

Al ribasso gli obiettivi sono quelli indicati in figura. Al rialzo, invece, il livello chiave si trova in area 9 euro. Già in passato, infatti, le quotazioni si sono arenate su questo livello. Il rialzo, quindi, che potrebbe seguire la rottura di area 8,14 euro in chiusura di settimana affronterebbe una prova cruciale per il suo futuro in area 9 euro.

Time frame mensile

Tutto è pronto per un rialzo di lungo periodo con obiettivi che vedrebbero triplicare le attuali quotazioni. Manca ancora, però, il segnale chiaro e definitivo che potrebbe far esplodere le quotazioni. Nel caso specifico, il segnale del BottomHunter in formazione, seguito da una chiusura mensile superiore a 8,08 euro farebbe letteralmente esplodere le quotazioni del titolo. In caso contrario Unicredit potrebbe tornare sui minimi storici in area 6 euro.

Le raccomandazioni dei nostri analisti su Unicredit

Il titolo ha ottime prospettive per il lungo periodo e potrebbe triplicare il valore delle sue quotazioni. Prima, però, di farsi prendere dai facili entusiasmi attendere una chiusura mensile superiore a 8,08 euro.

In caso contrario sono possibili ritorni in area 6 euro.

In generale, però, Unicredit rappresenta un ottimo investimento in un ottica di lungo periodo.