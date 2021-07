Come previsto dal precedente report (Il segnale di vendita sul titolo ENAV potrebbe prendere il sopravvento nelle prossime settimane) il ribasso c’è stato e sta accelerando sempre più. Dove si fermerà il ribasso in corso sul titolo ENAV?

Come si vede dal grafico la chiusura di questa settimana potrebbe avere due effetti. Da un lato rompere l’ultimo ostacolo lungo il percorso che porta al I obiettivo di prezzo in area 3,48 euro. Dall’altro rompere un’area di prezzo che in precedenza aveva frenato la discesa delle quotazioni. Se a questo, poi, si aggiunge l’ulteriore segnale di vendita dello Swing Indicator, allora il quadro è completo.

Ci sono, quindi, elevatissime probabilità che si vadano a raggiungere gli obiettivi di prezzo indicati in figura. Nel caso in cui venga raggiunto il III obiettivo di prezzo a quel punto il ribasso sarebbe superiore al 40% rispetto ai livelli attuali.

I rialzisti potrebbero provare a entrare in acquisto al raggiungimento di ciascun obiettivo con la cautela, però, di far scattare lo stop nel caso in cui si abbia una chiusura settimanale inferiore al livello stesso.

Nell’immediato, invece, un segnale di acquisto si avrebbe nel caso in cui si assista a una chiusura settimanale superiore a 3,926 euro, meglio se accompagnata da un segnale di acquisto del BottomHunter e/o dello Swing Indicator.

Dal punto di vista degli analisti che coprono il titolo il consenso medio è mantenere con un prezzo obiettivo che esprime una sottovalutazione del’11% circa.

Se, invece, si va a guarda la valutazione basata sui multipli di mercato la conclusione è molto diversa. Se, ad esempio, si considera il rapporto prezzo/utili allora le azioni ENAV risultano essere molto sopravvalutate.

Un aspetto molto positivo del titolo, invece, è il rendimento atteso per il suo dividendo che al momento è atteso essere superiore al 5%.

Dove si fermerà il ribasso in corso sul titolo ENAV? Le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo azionario ENAV (MIL:ENA) ha chiuso la seduta del 15 luglio a quota 3,66 euro in ribasso del 2,61%.

Time frame settimanale