Dopo la lunga e ampia fase laterale di cui avevamo parlato in un precedente report, la settima in corso potrebbe finalmente far partire le quotazioni per un movimento direzionale. Le quotazioni, infatti, potrebbero confermare la rottura del supporto in area 5,58 euro. Questo livello non solo è importante per essere la base di questo ampio movimento laterale, ma anche perché rappresenta il I obiettivo di prezzo della proiezione ribassista in corso.

Se la rottura dovesse essere confermare, il titolo potrebbe accelerare al ribasso. Dove si fermerà il ribasso delle azioni Neosperience?

La proiezione ribassista si potrebbe dirigere verso il II obiettivo di prezzo in area 4,28 euro. La massima estensione del ribasso in corso, invece, si trova in area 2,98 euro.

Solo un immediato recupero di area 5,58 euro potrebbe evitare ulteriori ribassi. Tuttavia non sarebbe garanzia di una ripresa del rialzo. Affinché ciò accada, infatti, sarà necessaria una chiusura settimanale superiore a 6,38 euro.

È interessante notare le seguenti cose:

tutte le barre che hanno visto la rottura del supporto indicato potrebbero non avere abbastanza forza da spingere al ribasso. Sono, infatti, inside rispetto a un’altra che invece ha resistito alle pressioni ribassiste; gli ultimi segnali dei nostri indicatori, sia BottomHunter che Swing Indicator, sono stati entrambi al rialzo.

Prestare, quindi, molta attenzione prima di lanciarsi a capofitto al ribasso.

La valutazione di Neosperience

Fatta eccezione per il Price to Book ratio che esprime una sottovalutazione di oltre il 70%, quasi tutti gli altri multipli di mercato esprimono una forte sopravvalutazione per le azioni Neosperience. Anche il rapporto EBITDA/fatturato dell’azienda è relativamente importante e genera margini elevati al netto di svalutazioni, ammortamenti e tasse.

Secondo gli analisti che coprono il titolo Neosperience il consenso medio è comprare con un prezzo obiettivo che esprime una sottovalutazione di oltre il 90%.

Dove si fermerà il ribasso delle azioni Neosperience? Le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Neosperience (MIL:NSP) ha chiuso la seduta del 28 agosto a 6,28 euro in ribasso dello 0,32% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale