Dove saranno i mercati americani tra 2 anni? Previsioni sul Wall Street per il decennio che verrà

Dove saranno i mercati americani tra 2 anni? Rispondiamo a questa domanda utilizzando l’analisi della serie storica dei mercati lunga oltre 120 anni sull’indice Dow Jones.

Iniziamo da un’osservazione molto potente nella sua semplicità. Considerando un decennio che inizia con l’anno 1 e che termina con l’anno 0 (i.e. 2011-2020) osserviamo quanto discusso nell’ebook Il Codice dei mercati finanziari: i minimi si formano entro i primi anni del decennio mentre i massimi negli ultimi anni del decennio. I risultati degli ultimi 120 anni (12 decenni) sono mostrati nelle figure seguenti e mostrano un risultato incontrovertibile. In 8 casi su 12 il minimo del decennio si è formato nei primi due anni del ciclo. Il massimo, invece, si è formato 7 volte su 12 negli ultimi due anni del decennio. In quello appena conclusosi il minimo si è formato nel 2011, mentre il massimo nel 2020.

Prova il Trading iBroker in TradingView con una Demo Gratuita e dati in tempo reale.

Attivabile subito. PROVALA ORA!

Il 2020 come il 2000 per il Dow Jones?

Il confronto tra l’andamento del 2000, 2020 e medias storica

Nella figura seguente sono confrontati l’andamento reale degli anni 2000 e 2020, e la media storica su 120 anni di dati.

Che cosa notiamo?

Che storicamente gli anni 2020, 2000, 1980, 1960, 1940 e così via, mostrano una discesa nel primo semestre salvo poi muoversi in maniera laterale nel secondo.

Il 2000 e 2020, però, rispetto alla media storica presentano un minimo più accentuato che li rende molto simili nel loro svolgimento.

Similitudini tra 2000 e 2020 secondo un indicatore che evidenza i possibili massimi/minimi di lungo termine sui mercati americani

Nella figura è mostrata la media di quattro indicatori che, come si vede, ha sempre individuato con estrema precisione i punti di svolta dei mercati americani. In particolare sono riportate le deviazioni standard rispetto alla media per evidenziare gli eccessi del mercato.

Come si può vedere facilmente, i mercati americani stanno vivendo una fase di eccesso come quella vissuta nel 2000. Da questo punto di vista ci sono tutti i presupposti per l’inizio di una fase ribassista dei mercati.

Similitudini tra 2000 e 2020 e l’indicatore di Warren Buffett

L’indicatore di Warren Buffet è riconosciuto come uno degli indicatori più efficienti per misurare lo stato di salute dei mercati azionari.

Come si vede dal grafico seguente, alle attuali quotazioni l’indicatore si trova su livelli di poco inferiori a quelli del 2001, quando si accentuò una fase ribassista iniziata nel 2000 e che portò alla formazione del minimo nel 2002.

Anche secondo l’indicatore di Buffett, quindi, c’è una forte analogia tra il 2000 e il 2020. Quindi, dove saranno i mercati americani tra 2 anni?

Dove saranno i mercati americani tra 2 anni? Il frattale previsionale di Proiezionidiborsa

Secondo le serie storiche e il ciclo di Proiezionidiborsa, l’andamento dei mercati dal 2020 al 2022 sarà quello mostrato nella figura seguente.

Dopo il minimo del primo semestre del 2020 ci sarà una fase laterale/rialzista che proseguirà fino ad agosto/settembre 2021. Da quel punto inizierà una forte discesa dei mercati che porterà alla formazione di un minimo entro il primo trimestre del 2022.

Cosa succederà nel decennio 2021-2030?

Grazie al Ciclo di Proiezionidiborsa, siamo in grado di realizzare il frattale previsionale per il decennio che sta per cominciare. I risultati sono mostrati nella figura seguente e mostrano una crescita stratosferica dei mercati azionari a partire dai minimi del 2022.

Come sempre si prosegue per step. ma dal 2007 (quando il Ciclo di Proiezionidiborsa è stato inventato) a oggi il frattale previsionale ha sempre anticipato l’andamento delle quotazioni con un elevatissimo grado di affidabiltà.

Approfondimento

Il Dow Jones è pronto ad attaccare quota 40.000. Scenario realistico o fantascienza?