Quando si pensa alle banche la mente immediatamente va ai crediti deteriorati, alle sofferenze e così via. Non è questo, però, il caso di Finecobank. Allo stato attuale, infatti, utilizzando i dati della trimestrale più recente, il rapporto (Debito a Lungo Termine/Capitale) è pari a 4,59%, mentre il rapporto (Debito Totale/Capitale) è pari al 55,05%. Dove può arrivare questo titolo bancario con un’invidiabile situazione debitoria?

Secondo le raccomandazioni degli analisti il consenso medio è Buy, comprare subito, con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione di circa l’11%. Niente di eccezionale, ma riflette la lunga galoppata delle quotazioni dai minimi di marzo.

Dove può arrivare questo titolo bancario con un’invidiabile situazione debitoria secondo l’analisi grafica e previsionale?

Il titolo FinecoBank (MIL:FBK) ha chiuso la seduta del 7 settembre in rialzo del 3,58%, a quota 12,58 euro, rispetto alla seduta del giorno precedente.

Scenario di breve periodo

La tendenza in corso è ribassista, ma l’ultima seduta potrebbe determinare una svolta rialzista. Come si vede dal grafico, infatti, le quotazioni hanno raggiunto il I obiettivo di prezzo in area 12,414 euro e hanno immediatamente reagito. Le prossime sedute, però, rappresenteranno il banco di prova di questo nuovo rialzo. Le quotazioni, infatti, sono a contatto con l’importantissima resistenza in area 12,7133 euro. La rottura in chiusura di giornata di questo livello aprirebbe le porte a un rialzo fino in area 13,39 euro e a seguire fino in area 14,055 euro.

In caso di mancato break rialzista, invece, e chiusura giornaliera sotto 12,414 euro, le quotazioni virerebbero al ribasso verso il II obiettivo di prezzo in area 11,5715 euro. La massima estensione di questo eventuale ribasso si trova in area 10,7291 euro.

Scenario di medio/lungo periodo

In questo caso la situazione è molto chiara con le quotazioni che sono dirette in area 17/17,1 euro. Solo una chiusura settimanale inferiore a 10 euro farebbe crollare lo scenario rialzista in corso. In questo caso le quotazioni potrebbero andare ad aggiornare i minimi di marzo 2020.