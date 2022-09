A Napoli, a pochi minuti dalla stazione ferroviaria di Piazza Garibaldi, c’è il porto da dove è possibile imbarcarsi non solo per raggiungere le isole dell’arcipelago campano, ma anche per tratte che sono decisamente più lunghe. Ovverosia, verso la Sardegna oppure in Sicilia. Nonché per raggiungere tante piccole e grandi isole del Mediterraneo.

Dove prendere il traghetto a Napoli con partenze e arrivi anche con mezzi veloci

In particolare, dal porto di Napoli è facile e comodo arrivare a Capri e a Ischia, ma anche a Procida. Oppure si può fare il biglietto per imbarcarsi e per sbarcare nelle isole Pontine. Ovverosia, a Ponza e a Ventotene.

Su dove prendere il traghetto a Napoli, inoltre, c’è da dire che dal porto si può partire pure per arrivare in Sardegna e in Sicilia, come sopra accennato. Ovverosia, a Cagliari, a Palermo e anche a Milazzo. Oppure, specie d’estate, i turisti possono imbarcarsi dal porto di Napoli per fare il tour delle Isole Eolie. Dal porto di Napoli, infatti, si arriva pure a Stromboli e a Lipari, ma anche a Vulcano, a Panarea, a Alicudi, a Filicudi e a Salina.

Come arrivare al porto di Napoli per imbarcarsi con destinazione il Sud Italia

Il porto di Napoli, quindi, è uno scalo importante per tutti i viaggiatori che sono interessati a spostarsi per arrivare nell’Italia meridionale. Con la possibilità di arrivare facilmente al porto non solo in aereo e in treno, scendendo alla stazione di Piazza Garibaldi come sopra accennato, ma anche con i mezzi pubblici per chi si trova già, magari come turista, nel capoluogo campano.

In particolare, per chi arriva a Napoli con l’aereo, dall’aeroporto di Capodichino si può raggiungere il porto utilizzando il servizio taxi. Magari dopo aver concordato con il tassista la tariffa prima di partire. Per arrivare invece al porto di Napoli con l’auto, da Sud occorre prendere la Strada SS 18 Tirrena Inferiore/SR18. Oppure, percorrendo l’autostrada A3 che collega Napoli a Salerno, occorre prendere l’uscita Napoli Centro/Porto.

Quali sono i moli per prendere traghetti, grandi navi e aliscafi

Il porto di Napoli ha in tutto quattordici moli, ma solo alcuni di questi sono destinati al traffico passeggeri. Precisamente, i traghetti e le grandi navi partono da Calata Porta di Massa. Dal molo Mergellina partono gli aliscafi. Mentre dal molo Beverello è possibile imbarcarsi per arrivare alle Isole Pontine ed alle isole del Golfo. Da Ischia all’isola di Capri, passando per Procida.

