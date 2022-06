La storia recente del titolo Conafi è caratterizzata dal forte rialzo che a fine novembre 2021 ha fatto guadagnare alle quotazioni oltre il 200% in tre settimane. Dopo avere raggiunto gli obiettivi rialzisti, però, è iniziato un lento, ma inesorabile, ritracciamento che ha portato a una discesa dai massimi del 55%. Da quel punto in poi, però, il titolo ha iniziato, seppure senza convinzione, un timido rialzo. Ulteriori ribassi, però, non sono del tutto esclusi. A questo punto dove potrebbe fermarsi il declino del titolo Conafi dopo l’exploit di fine 2021?

Allo stato attuale la tendenza in corso è rialzista, non riesce a superare il primo ostacolo posto in area 0,495 euro (I obiettivo di prezzo). Per arrestare il declino, quindi, la condizione essenziale è che venga rotta al rialzo la resistenza in area 0,495 euro. Solo così le quotazioni potrebbero avere alle spalle un solido supporto al quale appoggiarsi in caso di forti spinte ribassiste.

Assumiamo, quindi, le area 0,495 euro venga rotta al rialzo e che regga a eventuali ritracciamenti. In questo caso possiamo dire che Conafi potrebbe spingersi verso il II obiettivo di prezzo in area 0,56 euro. La massima estensione rialzista, invece, si potrebbe andare a collocare in area 0,625 euro.

Qualora, invece, la resistenza in area 0,495 euro dovesse tenere e il supporto in area 0,455 euro no, allora le quotazioni potrebbero spingersi almeno fino in area 0,366 euro.

Dal punto di vista del confronto con i suoi competitors possiamo dire che il titolo non conosce mezze misure. Nell’ultimo anno, infatti, con un rialzo del +55% è stato il migliore del suo settore. Viceversa, da inizio 2022 con un ribasso del 24% è stato il peggiore.

Per quel che riguarda la valutazione del titolo notiamo che qualunque sia l’indicatore considerato il titolo Conafi è sopravvalutato.

Dove potrebbe fermarsi il declino del titolo Conafi dopo l’exploit di fine 2021? Le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Conafi (MIL:CNF) ha chiuso la seduta del 8 giugno a quota 0,466 euro in ribasso dello 0,21% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

Approfondimento

