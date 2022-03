Il 2021 è stato un anno molto importante per il titolo Sebino. Per capirlo riportiamo due dati

La Posizione Finanziaria Netta Consolidata al 31 dicembre 2021 risulta positiva e pari a 4,7 milioni di euro circa, in forte crescita sullo stesso dato registrato al 31 dicembre 2020 quando, sempre positiva, fu pari a 1,6 milioni di euro circa.

Il Portafoglio Ordini di Gruppo finale al 31 dicembre 2021 risulta pari a 31,8 milioni di euro circa, in crescita del 59% sul medesimo dato al 31 dicembre del 2021, quando fu pari a circa 20 milioni di euro.

A questo punto dove potrebbe essere diretto il titolo Sebino dopo un anno incredibile come il 2021?

Dal punto di vista grafico l’impostazione è ribassista e ha già raggiunto il suo obiettivo più probabile il area 4,4 euro. Da questo punto è iniziato un rialzo che potrebbe trasformarsi in qualcosa di più importante nel caso di una chiusura settimanale superiore a 6,3 euro. In questo caso, infatti, le quotazioni di Sebino potrebbero dirigersi verso gli obiettivi successivi in area 8,10 euro, prima, e 9,90 euro, poi.

Qualora, invece, il supporto in area 4,4 euro dovesse cedere in chiusura di settimana, allora le quotazioni potrebbero spingersi verso l’obiettivo successivo più probabile in area 1,8 euro.

La valutazione e alcune avvertenze sul titolo Sebino

A parte il rapporto prezzo/utili (PE), qualunque altro indicatore si consideri il titolo risulta essere sopravvalutato.

Come risulta da riviste specializzate, il consenso sul titolo è comprare con un prezzo obiettivo che esprime una sottovalutazione del 66% circa.

Da notare che gli scambi medi giornalieri sono inferiori ai 50.000 euro. Conseguentemente con piccoli capitali potrebbe essere possibile determinare forti escursioni dei prezzi. Fare, quindi, molta attenzione. Inoltre, c’è una probabilità del 3,5%, in forte diminuzione negli ultimi mesi, che in un giorno non possono esserci scambi sul titolo.

Il titolo Sebino (MIL:SEB) ha chiuso la giornata di contrattazione del 22 marzo al prezzo di 5,30 euro per azione, in ribasso dell’1,49% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

