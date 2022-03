Sono passati 2 mesi dall’ultima volta che ci siamo occupati del titolo, ma apparentemente poco è cambiato. Avevamo lasciato, infatti, il titolo ingabbiato all’interno del trading range 14,2 euro – 18,1 euro e lo ritroviamo ancora una volta all’interno di questo intervallo. C’è, però, un piccolo, ma probabilmente significativo, cambiamento. Nelle ultime settimane le quotazioni si stanno muovendo all’interno di un trading range ancora più stretto. Gli estremi di questo intervallo sono individuati dal supporto in area 14,2 euro e dalla resistenza in area 15,69. Solo la rottura di uno di questi due livelli potrebbe dare un forte indizio della futura direzione del titolo.

Dove potrebbe condurre la lunga fase laterale in corso sul titolo Spindox?

Una chiusura inferiore a 14,2 euro potrebbe far accelerare il titolo verso la massima estensione del ribasso in area 10,3 euro. Al rialzo, invece, le quotazioni avrebbero come obiettivo più probabile area 25 euro. A seguire, poi, gli altri obiettivi si troverebbero in area 37 euro, prima, e 48 euro, poi.

Per le prossime settimane, quindi, monitorare con attenzione questi livelli dove la probabilità che si possa assistere a un’inversione di tendenza è molto elevata.

La valutazione del titolo Spindox e alcune avvertenze

Dal punto di vista dei fondamentali il titolo risulta essere sopravvalutato qualunque sia l’indicatore considerato. La sua forza, però, risiede nelle aspettative di crescita futura. Secondo gli analisti, infatti, per i prossimi tre anni la crescita media annua del fatturato sarà di circa il 20%. Un livello molto superiore sia al settore di riferimento che al mercato italiano.

Inoltre gli scambi giornalieri sul titolo ammontano a un controvalore di circa 30.000 euro. Ciò vuol dire che con piccole somme è possibile condizionare l’andamento del titolo facendo aumentare la volatilità con potenziali elevati rischi di perdite in conto capitale.

Dove potrebbe condurre la lunga fase laterale in corso sul titolo Spindox? Le indicazioni dell’analisi grafica

Le azioni Spindox (MIL:SPN) hanno chiuso la seduta del 16 marzo in rialzo del 3% rispetto alla seduta precedenza a quota 15,45 euro.

Time frame settimanale