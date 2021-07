Su questo titolo è in corso un movimento laterale che ha pochi precedenti nella storia della Borsa italiana. Le quotazioni, infatti, si stanno muovendo all’interno di un ampio trading range (7,24 – 9,08 euro) da ormai maggio 2020. Nulla, quindi, è cambiato rispetto a quanto scritto nei mesi scorsi (clicca qui per leggere).

Dove porterà le quotazioni Kolinpharma la fase laterale in essere da oltre un anno?

Innanzitutto per capire da che parte ci si muoverà bisognerà attendere la rottura in chiusura mensile di uno dei due livelli indicati. Meglio se accompagnata da un segnale rialzista o ribassista che sia generato dalla Swing Indicator.

In un caso o nell’altro gli obiettivi sono quelli indicati in figura e vedono un potenziale rialzista del 100% nel caso in cui si proceda al rialzo, mentre al ribasso il potenziale è del 50% circa.

Secondo gli analisti che coprono il titolo Kolinpharma il consenso medio è mantenere con un prezzo obiettivo che esprime una sottovalutazione del 46%.

Dal punto di vista dei fondamentali la sottovalutazione del titolo è ampiamente confermata. Con un ratio “enterprise value to sales” di circa 1.15 per l’esercizio in corso, la società appare sottovalutata. Alle stesse conclusioni si arriva andando a considerare il rapporto prezzo/utili. In questo caso la sottovalutazione è di circa il 40%.

Kolinpharma (MIL:KIP) ha chiuso la seduta del 4 maggio a 8,20 euro invariato rispetto alla seduta precedente.

Time frame mensile

Le linee oblique rosse rappresentano i livelli di Running Bisector; le linee orizzontali i livelli de La Nuova Legge della Vibrazione. Sulla sinistra è mostrato il volume per ciascun livello di prezzo. Il pannello intermedio riporta il segnale di BottomHunter. Il minimo sul time frame considerato è segnato quando è uguale a 1. Il pannello dei volumi mostra il volume scambiato per ciascuna barra confrontato con una media mobile esponenziale zero lag a 20 periodi. Nel pannello inferiore è mostrato lo Swing Indicator che mostra i segnali al rialzo e al ribasso sullo strumento in questione.