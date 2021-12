Negli ultimi anni il titolo Italian Wine Brands a corso molto con un performance di circa il 400% (senza tenere conto dei dividendi) negli ultimi cinque anni. Questo risultato va confrontato con quello della concorrenza che ha registrato una performance media del 20%. Come scritto in un precedente report Comprare vino a Piazza Affari fa bene agli investimenti?

Tuttavia, le ultime 10 settimane hanno visto un andamento molto laterale per il titolo che si è mosso all’interno del trading range 41,5 euro – 44,5 euro.

Dove porterà la lunga fase laterale che sta attanagliando il titolo Italian Wine Brands?

La risposta è semplice nel caso in cui il titolo dovesse decidere di proseguire al ribasso. Come si vede dal grafico, infatti, una chiusura settimanale inferiore a 41,5 euro aprirebbe le porte a una discesa almeno fino al II obiettivo di prezzo in area. 33,8 euro. La massima estensione del ribasso, poi, si trova in area 25,8 euro.

Qualora, invece, il titolo dovesse proseguire al rialzo, al momento l’unica cosa che possiamo dire è che sicuramente potrebbe andare ad aggiornare i massimi storici. Per il calcolo degli obiettivi finali, invece, sarà necessario attendere la conferma dell’inversione rialzista.

La valutazione del titolo Italian Wine Brands

Gli analisti raccomandano l’acquisto immediato di IWB con il giudizio comprare e un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 30%. Un analogo livello di sottovalutazione si raggiunge andando a confrontare il suo fair value (calcolato con in metodo del discounted cash flow) con le attuali quotazioni. In questo caso, infatti, la sottovalutazione è di circa il 45%.

Il titolo risulta essere interessante anche grazie a un rapporto “enterprise value to sales” di circa 1,05 per l’esercizio in corso, per cui la società appare sottostimata. Infine, secondo le stime del fatturato basate sulle previsioni di Standard & Poor’s, la società è tra le migliori in termini di crescita.

Possiamo, quindi, affermare che, alla luce di quanto detto, lo scenario più probabile è quello rialzista.

Dove porterà la lunga fase laterale che sta attanagliando il titolo Italian Wine Brands? Le indicazioni dell’analisi grafica

Italian Wine Brands (MIL:IWB) ha chiuso la seduta del 30 novembre in rialzo dell’1,65% rispetto alla seduta precedente a quota 43,2€.

Time frame settimanale