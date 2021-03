La pianta del banano conferisce un gusto squisitamente tropicale a meravigliosi giardini e appartamenti. Non essendo una pianta tipica del nostro Paese, la sua coltivazione richiede qualche accortezza in più, specie quando collocata in vaso. La Redazione di ProiezionidiBorsa spiega dove piantare il banano e come coltivare questa pianta dall’aspetto tropicale in questa piccola guida.

Presentazione della pianta

La pianta del banano presenta un fusto sottilissimo e foglie lunghe e verdi accese. Normalmente essa è solita raggiungere i 2 o 3 metri di altezza e le sue foglie sono oggetto perenne di rigenerazione. Questo significa che è assolutamente normale trovare le foglie segnate dal clima e dal trascorrere del tempo, ma basterà rimuoverle per favorire la nuova produzione. Poiché quella del banano è una pianta tropicale, il suo clima prediletto è normalmente caldo o mite. Questo non significa che è impossibile collocarla in zone più fredde, purché essa sia sempre al riparo dal freddo, magari sotto un portico. Per questo motivo, consigliamo sempre la piantagione in vaso, in modo da poter spostare la pianta ciclicamente.

Coltivazione da interno

Ma dove piantare il banano e come coltivare questa pianta dall’aspetto tropicale? Molti scelgono anche di collocare la pianta delle banane in casa. Questa è una tendenza che spopola negli ultimi anni, in cui le case sono sempre colme di piante tropicali collocate in graziosi cestini in vimini. Se nell’abitazione la temperatura è piuttosto mite, il banano non farà troppa fatica a crescere rigoglioso. Basterà adottare un’accortezza: questa pianta ha bisogno di un sufficiente numero di ore di sole. Privarla di questo concime naturale darà alla pianta una scusa per non crescere e, talvolta, per morire.

Altre precisazioni

Ovviamente molto dipenderà anche dalla specifica varietà di provenienza, essendo quella del banano una famiglia numerosa. Il banano è poi una pianta sempreverde che non sporcherà affatto, quindi ottima per chi non ha molto tempo da dedicare al giardino. Consigliamo sempre di tenere la pianta al riparo da neve e vento gelido. Le piante più grandi e adulte sono solite produrre un meraviglioso fiore bianco, giallo e talvolta rosa. Suggeriamo anche di collocare un sottile strato di sabbia nel vaso, per favorire il drenaggio dei liquidi durante l’irrigazione.