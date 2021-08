Inutile negarlo, le località estive della nostra Penisola sono tanto belle quanto troppo costose per tantissime persone. Questa contraddizione diventa persino più evidente quando ci si ritrova a dover cercare un hotel ad agosto, nel bel pieno dell’alta stagione.

Non è però detta l’ultima parola. Vicino all’Italia si trova infatti un Paese dalle spiagge bellissime in cui passare delle stupende vacanze estive senza spendere troppo.

Isole stupende e non troppo lontano da casa

I turisti dell’ultima ora lo sanno bene: riuscire a trovare un hotel “conveniente” durante il mese di agosto è un’impresa. L’arrivo dell’alta stagione e dei flussi turistici nazionali ed internazionali porta infatti ad una generale impennata nei prezzi delle strutture turistiche.

Per questo motivo a volte può essere una buona idea guardare appena oltre i nostri confini alla ricerca di luoghi stupendi e non troppo costosi. Per questo motivo oggi scopriremo dove passare delle stupende vacanze di fine estate senza spendere troppo.

Dove passare delle stupende vacanze di fine estate senza spendere troppo

Passare delle vacanze stupende e senza spendere troppo è possibile se si sceglie la Croazia come meta. Infatti, questo Paese vicinissimo all’Italia è costellato da tantissime piccole isole e spiagge dorate in cui potersi rilassare in tutta tranquillità.

Ad esempio, sull’isola di Korcula sarà possibile trovare tantissime spiagge stupende in cui passare delle giornate all’insegna del più completo relax. Inoltre, qui sarà possibile visitare un antico borgo medievale dove, secondo una leggenda, sarebbe nato l’esploratore veneziano Marco Polo.

Sull’isola di Mljet è invece presente un parco nazionale in cui i turisti potranno ritrovare un contatto con la natura più incontaminata.

Infine, i turisti più romantici non dovrebbero perdersi una visita guidata dell’isola di Galesnjak. Infatti, attraverso un’escursione in barca, si potranno osservare da lontano le coste di questo caratteristico isolotto a forma di cuore.

