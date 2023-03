Dove nascondono i soldi in casa gli americani: 5 posti che non ti aspetti

I ladri in casa sono un problema che riguarda moltissime persone, vivere nell’incertezza che qualcuno entri a rubare è terribile. Eppure succede spesso. Se abbiamo contanti in casa ecco come potremmo risolvere.

I super ricchi americani utilizzano le cassette di sicurezza di Londra, Zurigo e Singapore per nascondere i loro beni preziosi. Sono grandi come appartamenti e molto sicuri, i costi sono esorbitanti. Possono arrivare a 3 milioni di affitto all’anno. Come fanno invece le persone benestanti o quelle che non possono permettersi certi lussi? Se abbiamo delle somme da nascondere è importante conoscere i trucchi per fare in modo che i ladri non li rubino se dovessero entrare in casa. La fantasia degli italiani si scontra con la praticità degli americani.

Un imprenditore di Brescia ha nascosto 250 mila euro in un panettone per fare in modo che il fisco non li trovasse. Durante Mani Pulite si venne a sapere che Duilio Poggiolini ex direttore del servizio farmaceutico nazionale utilizzò un puff. Nascose gioielli, quadri, lingotti, monete d’oro e titoli di credito perché sfuggissero alla Guardia di Finanza. A Napoli 2 giovani pregiudicati sono stati arrestati e dentro alle scarpe avevano nascosto più di 5 mila euro in banconote false da 100 euro.

Il metodo più sicuro

Dove nascondono i soldi in casa gli americani? Gli americani sono particolarmente abili nel proteggere i loro beni, le proprietà, il denaro. Hanno meno fantasia degli italiani ma una maggiore efficacia. Un operaio americano di nome Kitts mentre stava lavorando in un bagno di un appartamento dovette abbattere una parete. All’interno trovò un involucro con più di 180 mila dollari che un uomo d’affari di nome Dunne aveva nascosto durante la Grande Depressione. Le banconote rare e di collezione valevano in realtà mezzo milione di dollari.

Nessuna cassaforte, nessun oggetto. Potrebbe essere troppo rischioso. Secondo gli americani i beni preziosi, denaro e titoli di credito devono essere murati. Accuratamente protetti nel cellophane, inseriti in uno dei muri della casa e quindi coperti. I ladri dovrebbero spaccare casa per trovarli, in genere non ci sono i tempi e i modi per farlo. Il sistema sembra essere proprio sicuro.

Dove nascondono i soldi in casa gli americani per sentirsi sicuri

I posti dove nascondere i soldi comunque non mancano. 5 posti che gli americani amano e che non prevedono muratura potrebbero sorprenderci. Gli americani nascondono i soldi nelle prese d’aria o nelle grate per l’areazione. Esattamente come faceva il killer protagonista della serie Dexter che in un posto simile nascondeva i vetrini con le prove dei suoi omicidi. Il secondo posto è il battiscopa dietro ai mobili. Il principio è simile a quello della muratura ma più comodo e immediato. I battiscopa vengono prima incollati e poi fissati con dei chiodi perché siano più sicuri.

Gli americani più originali utilizzano il foro sulla porta per nascondere i risparmi. Si tratta di uno spazio cilindrico che è perfetto per le banconote. Il quarto posto è una falsa tubazione che spesso viene sistemata, o si trova già lì quando l’appartamento viene acquistato, nel bagno. I ladri raramente controllano in bagno e quando lo fanno guardano sempre nello scarico del wc. Il quinto e ultimo posto che potrebbe sorprenderci è la spalliera del letto. Se i ladri entrano di notte difficilmente arriveranno fino alla camera da letto. Se entrano quando noi siamo assenti, in camera da letto cercano i preziosi, difficilmente si avvicineranno alla testiera in cerca di contanti.