Dove metto il bagaglio a mano in aereo? Nelle prossime ore per chi prenderà l’aereo cambierà qualcosa. Stop ai bagagli nelle cappelliere. Sarà un disagio oppure una convenienza? In attesa dell’ufficializzazione il dibattito è aperto. Questa nuova norma è introdotta per contrastare la diffusione dell’epidemia da Covid 19.

Cosa posso portare in aereo?

A quanto risulta i passeggeri possono portare bordo solo bagagli di dimensioni tali da essere posizionati sotto il sedile di fronte al posto assegnato. Le cappelliere poste sulla testa restano chiuse e non utilizzabili. Chi prende l’aereo nei prossimi giorni dovrà tenere in considerazione questa misura. La misura è per evitare assembramenti delle persone nel momento in cui devono posizionare il proprio bagaglio a bordo dell’aeromobile. Le compagnie aeree sono state già informate in via ufficiosa in modo da potersi adeguare. Nel giro di pochi giorni la comunicazione diventerà ufficiale.

Cosa bisogna fare per prendere l’aereo ai tempi del Covid-19

La misurazione della temperatura corporea avviene quando si sale sull’aeromobile. Bisogna compilare un modulo che autocertifichi di non aver avuto contatti stretti con persone affette da patologia Covid 19 negli ultimi due giorni. Nella stessa dichiarazione si prende l’impegno a comunicare l’insorgenza di sintomatologia Covid 19 comparsa entro 8 giorni dallo sbarco dall’aeromobile. Il modello compilato elettronicamente dal passeggero va consegnato al vettore prima della partenza. Resta in vigore il distanziamento sociale.

Scoppia la polemica

La decisione dell’Enac non è accolta con piacere dal mondo politico. L’ex Ministro della Lega ed attuale senatore Gian Marco Centinaio senza mezzi termini dice: “La decisione di Enac, è l’ennesima dimostrazione di come la tecnocrazia partorisca decisioni cervellotiche che hanno il solo effetto di disincentivare gli spostamenti ed il turismo. Ripartire in sicurezza non significa demonizzare, non significa imporre “no” e divieti: significa bilanciare le esigenze sanitarie con tutte quelle libertà che debbono essere salvaguardate. Servono indicazioni e rassicurazioni, non censure e proibizionismo”. Il caso di dove metto il bagaglio a mano in aereo non finirà qui.