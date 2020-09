La delicata bellezza delle orchidee richiede in ogni stagione dell’anno una cura particolare per questi fiori dalle innumerevoli forme e colori. Ci avviciniamo alla stagione fredda ed è utile capire in quale zona della casa collocare le orchidee in maniera da non lasciarle in sofferenza. I Tecnici di ProiezionidiBorsa vi forniscono i questa guida dei suggerimenti utili su dove mettere le orchidee in casa in autunno.

Quali sono i principali rischi per le piante durante la stagione invernale

L’autunno ha ufficialmente fatto il suo ingresso nelle nostre vite e ci apprestiamo a vivere i primi freddi e meno ore di sole. I cambiamenti che si verificano nell’ambiente esterno coinvolgono anche le piante a cui si deve dedicare particolare attenzione per affrontare al meglio l’autunno e l’inverno. Come molti sapranno, le orchidee sono delle piante estremamente sensibili alle variazioni di luminosità ambientale e alle temperature. Per tale ragione, gli amanti di questi particolari fiori dovranno trovare il giusto posto per tenerle nella propria dimora seguendo i nostri consigli.

Dove mettere le orchidee in casa in autunno

il primo aspetto che intendiamo curare riguarda la temperatura dell’ambiente domestico in cui riporre le nostre orchidee. Il gelo e il freddo sono la principale minaccia per molte piante che affrontano la stagione invernale. Questo aspetto diventa particolarmente rilevante per le orchidee che in questi mesi dovrebbero vivere in un ambiente domestico con temperature tra i 10° e i 27°. le temperature ideali possono leggermente differire in base alla varietà. Tuttavia, per una migliore cura, è utile allontanarle dagli spifferi e scegliere un luogo maggiormente protetto.

Per quanto riguarda l’irrigazione, in autunno e inverno le orchidee necessitano di dosi inferiori di acqua, quindi potrete annaffiarle con minore frequenza rispetto all’estate. Questo è un aspetto importante da tenere a mente perché l’eccesso di acqua potrebbe portare alla creazione di marciumi nei substrati delle radici. La stessa vale per eventuali fertilizzanti che si devono ridurre nei periodi di freddo.

Un altro dato da non trascurare è l’esposizione luminosa. Le orchidee hanno bisogno di circa 14 ore di luce quotidiana per godere di ottima salute. Bisogna però ricordare che l’esposizione alla luce diretta del sole è sconsigliabile perché le danneggerebbe fortemente.

Durante l’autunno, quindi, scegliete una zona della vostra casa particolarmente luminosa, lontana da spifferi o correnti fredde e che conservi a lungo il tepore domestico. Evitate dunque davanzali delle finestre o porte finestre da cui potrebbero entrare venti freddi. Ora che sapete dove mettere le orchidee in casa in autunno, i vostri fiori raggiungeranno la primavera senza eccessivo stress.

Approfondimento

Come e quando travasare la vostra orchidea