La pizza, uno dei cibi italiani più buoni e apprezzati da tutto il mondo. Pizza cuore italiano. Ma dove mangiare la pizza migliore al mondo, qual è il posto che la fa davvero buona. Quella che devi quindi assolutamente provare? Be’ cari Lettori abbiamo trovato il posto che fa per voi.

La pizza ogni regione la fa a modo suo. A Napoli la fanno con il bordo alto e morbido, ma poi la pasta è sottile sottile. A Roma, invece, la fanno sempre molto sottile, ma con il bordo un po’ bruciacchiato e croccante. Insomma, l’arte del fare la pizza con il tempo si è trasformato e ognuno ha preso la sua strada. Per non parlare della focaccia genovese poi, una prelibatezza. Ma vediamo ora dove mangiare la pizza più buona.

Ecco la classifica

Dove mangiare la pizza migliore al mondo secondo la classifica 50 Top Pizza 2020: la vincitrice è Caserta. Al primo posto abbiamo la pizzeria I Masanielli, al secondo Pepe in Grani sempre a Caserta e al terzo I Tigli vicino Verona. Sono, dunque, queste tre le pizzerie che la classifica consiglia. Dalla classifica si evince comunque che a livello di regioni la vincitrice suprema è la Campania con ben 16 pizzerie, poi Lazio, Lombardia e Toscana con 6 pizzerie, il Veneto con 4, il Piemonte, la Sardegna e la Sicilia con 2, infine Abruzzo, Basilicata, Emilia-Romagna, Liguria, Marche e Puglia con solo una pizzeria.

Be’ direi che tempo da perdere non c’è. E ricordo che 50 Top Pizza è la più importante guida online del settore e ogni anno stila la classifica delle pizzerie più top di Italia. E ora che sapete quali sono, un viaggio in Campania non ce lo vieta nessuno. Napoli sotto le feste natalizie è spettacolare e quindi perché non unire la bellezza di Napoli e Caserta, che ha una delle Regge più belle al mondo, ad una delle pizze più più buone che possiate mai mangiare?