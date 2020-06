Il Covid-19 ha colpito duramente i mercati di tutto il mondo. In seguito al picco raggiunto a marzo dai listini azionari, gli investitori sono tornati a comprare, visto che numerose società avevano perso più del 50% del loro valore. Data la recente volatilità investire nel breve periodo potrebbe essere la scelta più sbagliata. Il mercato è molto imprevedibile e continua ad alternare settimane positive a settimane simili a quelle di inizio crisi (come la scorsa). In questo momento la scelta migliore per un investitore è diversificare e allo stesso tempo avere un orizzonte temporale lungo. Ecco dove investire nel lungo termine e perché.

Ottimi ritorni per gli investitori

Numerose società sono tornate ai livelli pre-crisi, ma ancora molte non hanno recuperato le perdite subite. Il mondo sta ripartendo cosi come l’economia. Uno dei settori più colpiti è stato quello aereo. La maggior parte dei voli commerciali sono stati cancellati per più di 2 mesi. Per l’anno 2020 si prevede un calo del traffico passeggeri del 38% e un calo del 44% del fatturato passeggeri. Nonostante i dati molto negativi guardando a un orizzonte temporale più ampio, questo settore tornerà molto probabilmente a crescere. La maggior parte dei governi ha incrementato gli aiuti alle rispettive società appartenenti a questo settore. Molti titoli devono raddoppiare il loro valore per tornare ai livelli pre-crisi e questa potrebbe essere un’ottima opportunità per tutti gli investitori. Non è detto che tutti torneranno al livello pre crisi ma puntando sul settore e non sui singoli titoli si potrebbero evitare i rischi ed ottimizzare invece i rendimenti.

Un ETF per incrementare il proprio ritorno

Dove investire nel lungo termine è la domanda che quasi tutti gli investitori si pongono. US Global Jets ETF (JETS) potrebbe essere un’ottima scelta nel lungo termine. All’interno di questo strumento finanziario ci sono le 9 più grandi compagnie aeree americane, le due società produttrici di aerei (Boeing e Airbus) e le azioni di numerosi aeroporti americani. In questo momento l’ETF vale 18,09 e nel giro di 1/2 anni potrebbe tornare a quota 32,20.