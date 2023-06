Se un paio d’anni fa avere i soldi fermi era una scelta discutibile ma non dannosa, oggi lo scenario è mutato. Primo perche oggi come ieri si perdono occasioni di guadagno, specie ora con il rialzo dei rendimenti. Secondo perché l’attuale inflazione si mangia molto potere d’acquisto. Insomma, parafrasando potremmo anche dire: “chi investe talvolta sbaglia, chi non investe sbaglia sempre”.

Spesso si confonde il non comprendere fino in fondo cosa si sta facendo e le dinamiche del prodotto di turno con il concetto di rischio in sé. Sono due cose distinte e separate. Vediamo allora dove investire 20.000 a luglio per guadagnare tra il 4% e il 7% anche con la garanzia del capitale a scadenza.

Pregi e difetti dell’investimento sul reddito fisso

Facciamo una considerazione banale ma doverosa. Tutte le forme di investimento, compresa la liquidità sul conto o sul libretto, presentano vantaggi e svantaggi.

Quanto ai primi, sul reddito fisso il risparmiatore sa già in partenza quali saranno i rendimenti attesi. Poi c’è la promessa del rimborso del capitale a scadenza, ma non vanno mai escluse eventuale difficoltà al riguardo, anche nel caso di uno Stato sovrano. Se così non fosse che senso avrebbe parlare di rischio emittente?

Quanto ai contro va detto che il reddito fisso vive in gran parte di luce riflessa, cioè il rendimento segue principalmente le dinamiche dei tassi centrali. Morale, sbagliare il timing (il tempo in cui si investe e la durata complessiva del prodotto in questione) può rivelarsi deleterio. Ad esempio chi ha investito in BTP a lungo termine negli anni Covid oggi probabilmente è assai pentito. Di contro chi ha sottoscritto buoni postali a 20-30 anni a fine secolo scorso si è ritrovato una rendita d’oro tra le mani.

Come fare l’affare con gli strumenti di investimento ad alto rischio?

Negli strumenti del capitale di rischio l’emittente non assume impegni in termini di rimborso del capitale a scadenza. Questo non equivale a dire che per forza si perdono i soldi. Tutto dipende dalla vario combinarsi di fattori quali sottostante, emittente, grado di rischio dello strumento, tempo e valuta dell’investimento etc.

Di contro, storicamente sono quelli che hanno offerto i maggiori ritorni sulla lunga distanza. Lungo periodo, massima diversificazione e altissima qualità del sottostante sono i principi antidoti per abbattere la gran parte della componente rischio.

Dove investire 20.000 a luglio per guadagnare tra il 4% e il 7% anche con la garanzia del capitale a scadenza

Per chi predilige il reddito fisso, i maggiori ritorni lordi attesi si attestano tra il 4 e il 5%. Le potenziali destinazioni rimandano ai titoli di Stato di durata almeno decennale. Poi abbiamo i conti deposito vincolati, dove la durata del vincolo può scendere anche a una manciata di anni invece dei 10 e passa dei BTP. Tuttavia, sui CD la tassazione è al 26% contro il 12,50% dei sovereign bond.

Se si punta a un maggiore ritorno annuo anche sul fronte del reddito fisso bisogna giocoforza alzare il grado di rischio dell’operazione. Ad esempio abbiamo visto un titolo di Stato sovrano che rende intorno al 6% grazie alla cedola al 6,625% e l’attuale quotazione di poco sopra cento. Parimenti ne abbiamo illustrato tutti i rischi annessi al bond in questione.

Guadagnare il 6 o 7% medio annuo lordo

Il tema rendimenti diventa più interessante alzando le aspettative di maggiori ritorni lordi annui. Cosa scegliere e come investire per provare a guadagnare, per esempio, tra il 6 e il 7%? Spesso le possibili ricette contemplano un aumento del grado di rischio del portafoglio, è bene tenerlo a mente, e non poteva essere diversamente.

Tuttavia, senza per forza vestire i panni dello speculatore puro o dell’investitore spregiudicato citiamo 3 possibili alternative per tutte. Uno, combinare a dovere capitale di rischio e reddito fisso secondo i dettami della nota strategia del 60/40.

La 2° opzione è in un certo senso una variante della prima. Invece di combinare reddito fisso e fondi su capitale di rischio si rimpiazzano quest’ultimi con certificate di investimento. Il ritorno finale dipenderà dalla qualità del sottostante, lo strike price, il livello e la tipologia della barriera (discreta o continua?), la presenza o meno dell’airbag, etc.

Infine ecco l’investimento immobiliare, tutt’altro che alla portata di tutti. Con 20mila euro forse si può acquistare un box auto. L’opzione richiede quindi grossi capitali di partenza, tranne che non si opti per soluzioni quali il crowdfunding immobiliare. Qui, più in generale, il rendimento dipende dalla location dell’immobile, il prezzo di acquisto e il canone mensile, il mix di tasse e spese varie, etc. Per chi dispone di ingenti capitali, invece, abbiamo già visto come investire 40.000 euro in immobili e ritrovarsi a scadenza un capitale di 200mila €.