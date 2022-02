Alle ore 21:45 della giornata di contrattazione del 14 febbraio leggiamo i seguenti prezzi dei principali listini azionari internazionali:

Dax Future

15.061

Eurostoxx Future

4.046

Ftse Mib Future

26.330

S&P 500 Index

4.398,97.

Forte ribasso dei mercati, ma potrebbe essere solo l’inizio di un ulteriore sell off. Infatti, il nostro frattale annuale tende a proiettare una fase direzionale ribassista fino al mese di giugno. Come al solito, poi di volta in volta, si valuteranno i movimenti attesi con la tendenza e gli swing che si formeranno sui grafici. Dove finirà il ribasso dei mercati?

Frattale per il 2002 degli indici azionari americani. Le altre Borse internazionali sono correlate ad essi al 76%.



A inizio anno, abbiamo calcolato i prezzi che avrebbero potuto condizionare i rialzi e i ribassi dei prossimi mesi. Di seguito le nostre previsioni per il 2022 basate su calcoli di probabilità ponderati sulle serie storiche dal 1898 ad oggi:

Dax Future

area dei minimi 14.753/15.505

area dei massimi 17.821/18.607

Eurostoxx Future

area dei minimi 3.864/4.132

area dei massimi 4.922/5.209

Ftse Mib Future

area dei minimi 24.020/25.860

area dei massimi 32.605/33.245

S&P 500

area dei minimi 4.203/4.474

area dei massimi 5.311/5.505.

I prezzi, nonostante il ribasso iniziato il 24 gennaio, sembrano essere ancora lontani del 5% circa dai livelli di minimo proiettati dalle nostre prevsioni annuali. Questi livelli devono essere aggiustati oppure rimangono immutati?

Se prendiamo il grafico su base giornaliera, ravvisiamo su tutti gli indici analizzati la formazione in itinere di un testa e spalle ribassista e in alcuni casi di un ABC. Se questi pattern verranno confermati nei prossimi giorni, gli obiettivi di minimo verranno aggiustati come segue:

Dove finirà il ribasso dei mercati? Obiettivi di prezzo della correzione in atto

Dax Future

13.400/13.710

Eurostoxx Future

3.500/3.745

Ftse Mib Future

23.000/23.655

S&P 500

3.945/4.034.

Cosa potrebbe far diventare questa correzione ancora più profonda?

Una chiusura del mese di febbraio inferiore ai seguenti livelli farebbe ricalcolare al ribasso i minimi appena preventivati:

Dax Future

14.829

Eurostoxx Future

3.990

Ftse Mib Future

25.630

S&P 500

4.222.

Di giorno in giorno torneremo sull’argomento nel nostro punto sui mercati.