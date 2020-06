I prodotti a marchio Coop fino al 30 settembre resteranno invariati grazie al blocco dei prezzi. Una buona notizia per i consumatori che sanno dove fare la spesa senza pagare in più. Per altri 120 giorni mettere nel carrello della spesa uno dei 2mila prodotti confezionati industriali a marchio Coop non peserà sul portafoglio.

La Coop dopo i 50 milioni investiti nella fase del lockdown replica nella fase 2 con la stessa mole di soldi.

Le azioni messe in campo

Oltre al prezzo bloccato, Coop ha messo in campo altre due misure: Durante il periodo estivo, a rotazione, ci saranno sconti del 20% su prodotti freschi e freschissimi (carni, ortofrutta e pesce a marchio Coop). In questo modo a respirare sarà il portafoglio che subisce l’influenza durante questo periodo di oscillazioni dei mercati e dei fenomeni speculativi.

L’altra iniziativa è il paniere composto da 10 prodotti formato famiglia. Parliamo di prodotti come pasta, olio, biscotti, latte, birra, pomodori, carta igienica al simbolico prezzo di 10 euro in modo da garantire convenienza e qualità.

La fase economica è piena di incognite

Famiglie e produttori in una fase alquanto incerta hanno la necessità di risposte ferme. Garantire la stabilità dei prezzi per le famiglie e bloccare le remunerazioni ai vari attori della filiera possono servire a dare serenità. La pandemia del coronavirus ha creato un vero cataclisma nel Paese.

Le richieste della Coop

Il presidente della Coop Italia Marco Pedroni auspica “non una spesa a pioggia, ma il sostegno alle fasce più deboli, misure fiscali a favore dei consumi e della sostenibilità ambientale, investimenti mirati a rendere migliore il Paese nel lungo periodo”. Nel contempo è consapevole che le imprese hanno una grande responsabilità nel difendere le famiglie e le tante piccole e medie imprese a loro collegate.

Grazie ad un ingente investimento di 50 milioni di euro, i consumatori sanno dove fare la spesa senza pagare in più.