Profondo rosso ma ora andremo a indicare dove e quando ci sarà l’occasione di acquisto per 5 titoli azionari sottovalutati di Piazza Affari.

I mercati azionari si sono mossi in ordine sparso negli ultimi giorni di contrattazione e mentre fino a ieri Wall Street è andata al rialzo, oggi i mercati europei virano pesantemente al ribasso.

Dove puntano ora i mercati europei analizzati ogni giorno sulle nostre pagine?

Nel momento in cui scriviamo leggiamo i seguenti prezzi:

Dax Future

15.395

Eurostoxx Future

3.975

Ftse Mib Future

24.505.

Ecco gli obiettivi che rimarranno validi fino a quando non si assisterà ad una nuova inversione rialzista:

Dax Future

15.171 e poi 14.545

Eurostoxx Future

3.961 e poi 3.767

Ftse Mib Future

24.525 e poi 23.295.

Dove e quando ci sarà l’occasione di acquisto per 5 titoli azionari sottovalutati di Piazza Affari

Abbiamo scelto Generali Assicurazioni (MIL:G), Leonardo, Stellantis, Telecom Italia e Tenaris.

Generali Assicurazioni, ultimo prezzo a 16,59. Fair value a 22,50. Fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera superiore a 17,19, il ribasso in atto potrebbe continuare fino a 16,23 e poi 15,16. Poche probabilità al momento che si vada sotto i 15,16.

Leonardo, ultimo prezzo a 6,558. Fair value a 9,50. Fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera superiore a 6,982, il ribasso in atto potrebbe continuare fino a 5,97. Poche probabilità al momento che si vada sotto i 5,97.

Stellantis, ultimo prezzo a 16,056. Fair value a 28. Fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera superiore a 17,134, il ribasso in atto potrebbe continuare fino a 15,86 e poi 14,18. Poche probabilità al momento che si vada sotto i 14,18.

Telecom Italia, ultimo prezzo a 0,3926. Fair value a 0,80. Fino a quando non si assisterà ad unna chiusura giornaliera superiore a 0,4255, il ribasso in atto potrebbe continuare fino a 0,3534 e poi 0,28. Poche probabilità al momento che si vada sotto i 0,28.

Tenaris, ultimo prezzo a 8,652. Fair value a 11,50. Fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera superiore a 9,546, il ribasso in atto potrebbe continuare fino a 7,18 e poi 6,06. Poche probabilità al momento che si vada sotto i 6,06.