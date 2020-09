Un focus per conoscere dove e quando acquistare il pane a metà prezzo.

La battaglia agli sprechi è a pieno regime un po’ in tutti i settori del vivere quotidiano. E così anche i venditori sfornano, oltre al pane, pure idee a nastro. Concentriamo quindi la nostra attenzione sull’alimento principe sulle tavole italiane, vale a dire il pane. Tempo addietro ci occupammo dell’altrettanto interessante iniziativa del “pane sospeso”, vediamo invece ora di capire dove e quando acquistare il pane a metà prezzo.

La grande distribuzione

Anche le catene della grande distribuzione sono impegnate sul fronte antispreco. Per cui, oggi la concorrenza è giocata su una doppia chiave. Ossia tramite il taglio dei prezzi dei prodotti vicini alla scadenza, ma anche nella nuova rivendita del pane. Di quale pane si tratta? Del pane invenduto a fine giornata, ma anche del pane del giorno prima. Per cui, occhio se la cosa desta un margine d’interesse, perché sono tanti i grandi gruppi che hanno sposato questa politica di vendita alternativa. Il risparmio è infatti del 50%. Occhio dunque alle location dove viene collocato il pane superscontato. C’è infatti chi fa delle buste e le espone in bella vista sul banco, chi predispone dei cestoni a parte. Il tutto ovviamente con la specifica che si tratta del pane del giorno prima o di fine giornata. Quindi si prende quello che c’è, senza chissà quale scelta, ma ad un prezzo quasi regalato.

I panifici

Ad adottare questa nuova politica di vendita, non sono però solo le grandi catene, ma anche i piccoli punti vendita e i panifici. In questi casi i ribassi possono variare, ma con una differenza di qualche decina di centesimi in più o in meno. C’è poi chi predispone delle buste al cui interno si trova un mix di pani diversi ad un prezzo, ovviamente politico, e non al peso. E c’è chi si limita a mettere il pane da parte, in attesa che qualcuno venga allettato dal prezzo imbattibile. Tutti però, per ragioni organizzative, pubblicizzano che la promozione di vendita è a partire da una data ora. Di solito l’ora oltre la quale si può acquistare a prezzo ribassato è quella delle 18:00 – 18:30. Un’iniziativa, senza dubbio, intelligente che merita un occhio di attenzione in più, quando si va a fare la spesa di ogni giorno. Trattandosi, per lo più, di pane fresco, poi nulla vieta di congelarlo e consumarlo all’occorrenza.