Dove è diretto Vimi Fasteners uno dei migliori 20 titoli azionari da inizio anno?

Nella classica delle migliori performance a partire dal 1 gennaio 2021questo titolo azionario si colloca al 18-simo posto con una rialzo di circa il 70%. In questo modo il titolo sta riacquistando forza relativa rispetto al settore di riferimento rispetto al quale ha sempre fatto peggio negli ultimi anni.

Al momento la proiezione in corso è rialzista sia sul time frame settimanale che su quello mensile.

Di particolare interesse è stata l’ultima settimana di aprile, quando le quotazioni sono arrivate a guadagnare circa il 40% salvo ritracciare circa un 15% dai massimi. Da quel momento le quotazioni si sono mosse in una fase laterale che potrebbe preludere a un altro importante movimento direzionale.

Poiché sia a livello settimanale che mensile i livelli da monitorare sono simili, concentriamo la nostra attenzione sul settimanale in quanto è quello che reagisce prima alle indicazioni del mercato.

Sul settimanale, quindi, le quotazioni di Vimi Fasteners sono bloccate all’interno del trading range 1,37-1,52 euro. La rottura di uno di questi due estremi in chiusura di settimana potrebbe dare direzionalità alle quotazioni.

Gli obiettivi al rialzo sono indicati in figura e potrebbero portare a un apprezzamento del 40% rispetto ai livelli attuali. Al ribasso, invece, le quotazioni potrebbero scendere fino in area 1,22 euro.

La sottovalutazione del 40% è confermata dagli analisti che coprono il titolo.

Ricordiamo che in data 4 marzo abbiamo pubblicato un report dal titolo Dopo il forte rialzo confermiamo il giudizio strong buy su VIMI Fasteners. Da quell data il titolo si è apprezzato di oltre il 25%.

VIMI Fasteners (MIL:VIM) ha chiuso la seduta del 11 maggio in rialzo rispetto alla seduta precedente del 2,08%, chiudendo a quota 1,47 euro.

Time frame settimanale

Le linee oblique rosse rappresentano i livelli di Running Bisector; le linee orizzontali i livelli de La Nuova Legge della Vibrazione. Sulla sinistra è mostrato il volume per ciascun livello di prezzo. Il pannello intermedio riporta il segnale di BottomHunter. Il minimo sul time frame considerato è segnato quando è uguale a 1. Il pannello dei volumi mostra il volume scambiato per ciascuna barra confrontato con una media mobile esponenziale zero lag a 20 periodi. Nel pannello inferiore è mostrato lo Swing Indicator che mostra i segnali al rialzo e al ribasso sullo strumento in questione.

Time frame mensile