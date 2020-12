Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Equifax durante la seduta dell’8 dicembre si è contraddistinto per l’ottima performance che lo visto guadagnare circa l’8%. Ma dove è diretto nel lungo periodo il miglior titolo azionario di giornata sull’S&P500?

Secondo gli analisti il consenso medio è Outperform, ma il prezzo obiettivo medio esprime una sottovalutazione inferiore al 10%. Anche l’analisi fondamentale non lascia molto spazio al rialzo visto che, qualunque sia la metrica utilizzata, Equifax risulta essere sopravvalutato.

I principali punti di forza del titolo azionario sono

La società restituisce margini elevati, sostenendo così la redditività del business.

Negli ultimi 4 mesi, gli analisti hanno rivisto significativamente al rialzo le stime di vendita della società.

Negli ultimi dodici mesi, le previsioni di vendita sono state spesso riviste al rialzo.

Per diversi mesi, gli analisti hanno rivisto al rialzo le loro stime di EPS.

Negli ultimi dodici mesi, gli analisti hanno gradualmente rivisto al rialzo le loro previsioni di EPS per il prossimo anno fiscale.

Qui di seguito, invece, i principali punti di debolezza

Il gruppo presenta un livello di indebitamento piuttosto elevato in proporzione al suo EBITDA.

Il valore d’impresa per le vendite, pari a 5,84 volte il suo attuale fatturato, è elevato.

L’azienda quota con elevati multipli di guadagno: 36,44 volte il suo utile per azione nel 2020.

L’azienda paga un piccolo o nessun dividendo agli azionisti. Per questo motivo, non è una società di rendimento.

Dove è diretto nel lungo periodo il miglior titolo azionario di giornata sull’S&P500: le indicazioni dell’analisi grafica e previsionale

Il titolo azionario Equifax (NYSE:EFX) ha chiuso la seduta del 8 dicembre a quota 184,23 dollari in rialzo dello 7,84% rispetto alla seduta precedente.

Sul time frame settimanale la tendenza in corso è rialzista e ha raggiunto il suo III obiettivo di prezzo in area 183,8 dollari. Ci sono, quindi, tutti i presupposti affinché si possa assistere a un ritracciamento che, vista la tendenza di lungo periodo, potrebbe essere un’ottima occasione di acquisto.

Sul mensile, infatti, la tendenza in corso è rialzista e ha spazi di apprezzamento almeno fino in area 215 dollari. Potrebbero esserci ritracciamenti fino in area 165,8 dollari senza invertire al ribasso la tendenza di lungo periodo. Questo livello è anche compatibile con il supporto chiave sul time frame settimanale.

Riassumento, quindi, potrebbero esserci ritracciamenti fino in area 166 dollari prima di una ripartenza al rialzo che ha come sua massima estensione area 370 dollari per un potenziale rialzo di circa il 100% rispetto ai livelli attuali.

Time frame settimanale

Time frame mensile

Approfondimento

Gli ostacoli che potrebbero fermare la corsa del Dow Jones verso area 40.000