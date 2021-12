Dove è diretto il titolo Safilo Group dopo oltre 6 mesi di ampio movimento laterale?

Questo perché al netto delle fiammate dovuto a notizie particolari (come ad esempio la fiammata rialzista scaturita dall’annuncio tra l’azienda e Chiara Ferragni) le quotazioni si sono mosse all’interno di un ampio trading range individuato dai livelli 1,224 euro (I obiettivo di prezzo) e 1.591 euro.

A questo punto solo una decisa rottura di uno dei due livelli individuati in precedenza potrà dare direzionalità alle quotazioni.

Al momento la tendenza in corso è al ribasso e punta al I obiettivo di prezzo in area 1,224 euro. Una chiusura settimanale inferiore a questo livello aprirebbe le porte a una continuazione della discesa almeno fino in area 0,63 euro. La massima estensione ribassista, invece, si trova in area 0,036 euro (III obiettivo di prezzo).

Sebbene gli obiettivi precisi potranno essere calcolati solo dopo l’inversione rialzista, la rottura di area 1,591 euro farebbe scattare un rialzo che potrebbe avere come obiettivo massimo area 3 euro.

La valutazione di Safilo Group

Dal punto di vista della valutazione ci sono indicazioni contrastanti. Da un lato, infatti, i multipli di mercato esprimono una forte sopravvalutazione. Dall’altra il fair value ci dice che Safilo è sottovalutato di circa il 15%. Questa sottovalutazione è confermata dal rapporto enterprise value to sales. Questo valore, infatti, vale 0,77 per il 2021 ed è uno dei più bassi di Piazza Affari.

Per quel che riguardo il futuro va ricordato che negli ultimi mesi le indicazioni sul fatturato sono state più volte riviste al rialzo. Ciò indica un rinnovato ottimismo da parte degli analisti che si occupano del titolo. Tuttavia se si guarda al consenso medio e al prezzo medio non c’è molto da stare allegri. Gli analisti, infatti, hanno una raccomandazione mantenere e un prezzo obiettivo che esprime una sottovalutazione del 10% attuali quotazioni.

Dove è diretto il titolo Safilo Group dopo oltre 6 mesi di ampio movimento laterale? Le indicazioni dell’analisi grafica

Safilo Group (MIL:SFL) ha chiuso la seduta del 30 novembre a quota 1,508 euro in ribasso dello 0,13% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale