Dove è diretto il secondo miglior titolo azionario del 2021 e miglior titolo azionario dell’ultimo anno?

Sciuker Frames nell’ultimo anno ha avuto una performance da capogiro con un rialzo di oltre il 400%. Il titolo, infatti, dopo aver vivacchiato per anni dopo la quotazioni in area 0,9 euro, da fine novembre ha iniziato un’esplosione rialzista che lo ha portato in pochi mesi in area 6 euro. Un’esplosione che non si vede molto spesso in Borsa.

Le azioni Sciuker Frames hanno sfruttato appieno i vantaggi derivanti dal Bonus ristrutturazioni ed Ecobonus per le abitazioni. I vantaggi fiscali, infatti, stanno spingendo molti proprietari a riqualificare le mura domestiche e delle seconde case con ricadute positive sui conti di aziende come quella in esame. L’azienda, infatti, progetta, produce e commercializza finestre in legno alluminio dal design ecosostenibile.

Non ci sono analisti che coprono il titolo, mentre la valutazione basata sui multipli di mercato restituisce un’azione sopravvalutata. Questo, però, non deve sorprendere vista la corsa dei prezzi.

Dove è diretto il secondo miglior titolo azionario del 2021 e miglior titolo azionario dell’ultimo anno? La risposta arriva dall’analisi grafica

Il titolo azionario Sciuker Frames (MIL:SCK) ha chiuso la seduta del 12 febbraio in rialzo del 13,55% segnando un ultimo prezzo a 6,2 euro.

Time frame giornaliero

La proiezione in corso è rialzista e le quotazioni sono a contatto con il primo importante ostacolo nel breve periodo. Area 6,16 euro (I obiettivo di prezzo), infatti, rappresenta un’importante resistenza che se rotta al rialzo in chiusura si seduta potrebbe far accelerare ulteriormente la spinta rialzista spingendo le quotazioni verso area 8,34 euro (II obiettivo di prezzo), prima, e area 10.54 euro (III obiettivo di prezzo), poi. C’è, quindi, spazio per almeno un ulteriore rialzo del 40% nel breve periodo.

Solo la mancata conferme della rottura di area 6,16 euro, avvenuta in chiusura del 12 febbraio, potrebbe far assistere a un ritracciamento delle quotazioni.

Time frame settimanale

Anche sul settimanale la tendenza in corso è rialzista e punta a obiettivi che potrebbero determinare un apprezzamento del 40% rispetto ai livelli attuali.

Solo una chiusura settimanale inferiore a 5,21 euro (I obiettivo di prezzo) farebbe invertire al ribasso la tendenza in corso.

