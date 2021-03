Come mostrato in un report precedente, UnipolSAI è stato, nell’ultimo anno, tra i migliori del suo settore. Ora dove è diretto il miglior titolo assicurativo dal 1 gennaio 2020?

Guardando la società dal punto di vista dei fondamentali porta a un quadro d’insieme abbastanza contraddittorio. Da un lato, infatti, la società gode di livelli di valutazione interessanti con un EV/Sales ratio relativamente basso rispetto ad altre società del settore e la valutazione basata sul P/E mostra una sottovalutazione l 40% circa. Dall’altro il fair value mostra un titolo azionario in linea con le attuali quotazioni e sia il PEG che il PB mostrano un titolo sopravvalutato.

Dello stesso parere sono gli analisti la cui raccomandazione media è accumulare con un prezzo obiettivo medio in linea con le attuali quotazioni.

Vista la contraddittorietà delle indicazioni che arrivano dai fondamentali, non resta che affidarsi alle indicazioni dell’analisi grafica.

Dove è diretto il miglior titolo assicurativo dal 1 gennaio 2020? Le indicazioni dell’analisi grafica

UnipolSAI (MIL:US) ha chiuso la seduta del 17 marzo in rialzo dello 0,08% rispetto alla seduta precedente a quota 2,518 euro.

Time frame settimanale

La proiezione in corso è rialzista, ma sono ormai sei settimane che sta combattendo con la forte resistenza in area 2,508 euro (I obiettivo di prezzo). La rottura di questo livello in chiusura di settimana aprirebbe le porte a una continuazione del rialzo fino agli obiettivi successivi mostrati in figura. Da notare che il rialzo è sostenuto sia dal BottomHunter che dallo Swing Indicator.

I ribassisti prenderebbero il controllo della tendenza nel caso di una chiusura settimanale inferiore a 2,254 euro e/o di un segnale di vendita dello Swing Indicator.

Time frame mensile

Per il momento sulla proiezione rialzista in corso l’unica nube all’orizzonte è rappresentata dal potenziale doppio massimo in area2,49 euro. Già in passato, infatti, questo livello ha determinato la fine del movimento rialzista e l’inizio di una fase di ritracciamento i cui obiettivi andranno calcolati a inversione acclarata. Di cruciale importanza, quindi, sarà la chiusura di marzo.

Nel caso in cui si continui al rialzo gli obiettivi sono quelli indicati in figura.