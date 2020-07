Dove è diretto il Future Ftse Mib nel medio/lungo periodo? Le attese per le prossime settimane e i prossimi mesi sono abbastanza chiare. Come scrivevamo nelle settimane precedenti, infatti, i rialzisti stanno mostrando i muscoli e questo lascia ben sperare per il prosieguo del rialzo nel medio/lungo periodo.

Nel breve periodo, invece, la cautela dovrebbe essere d’obbligo.

Per individuare i livelli chiave per i diversi profili d’investitore andiamo ad analizzare il time frame giornaliero, settimanale e mensile.

Dove è diretto il Future Ftse Mib nel medio/lungo periodo? Le attese secondo l’analisi grafica e previsionale

Il Ftse Mib Future (quotazioni) ha chiuso la seduta del 10 luglio a quota 19688 in rialzo dell’1,28% rispetto alla seduta precedente.

Time frame giornaliero

La proiezione in corso è rialzista, ma sta incontrando una fortissima resistenza sul primo ostacolo in area 19625. Sono diverse sedute, infatti, che assistiamo a chiusure superiori e inferiori al livello indicato. Solo il deciso allontanamento da questo livello potrebbe determinare il raggiungimento del I° obiettivo di prezzo in area 23110. Un primo indizio in tal senso si avrebbe con una chiusura giornaliera superiore a 20580.

La massima estensione del rialzo in corso si trova in area 30100.

Time frame settimanale

La proiezione in corso è rialzista e, nonostante una chiusura settimanale inferiore all’apertura, le quotazioni sono riuscite a non rompere il supporto in area 19375. Si sono, quindi, creati i presupposti per il raggiungimento del II° obiettivo di prezzo in area 25150. La massima estensione rialzista si trova in area 30920.

Una chiusura settimanale inferiore 19375 farebbe invertire al ribasso la tendenza in corso.

Da notare che la tendenza rialzista è supportata da un segnale di BottomHunter.

Time frame mensile

Siamo solo a un terzo del mese, ma un’occhiata a quanto sta accadendo sul time frame mensile è d’obbligo. Al momento il break rialzista sarebbe confermato con I° obiettivo di prezzo in area 22195. A seguire gli obiettivi successivi si trovano in area 30790 e 39475.

Chiaramente una chiusura mensile inferiore a 19015 darebbe nuova forza ai ribassisti.

