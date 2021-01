Il cambio euro franco svizzero ha chiuso la scorsa settimana di contrattazione a 1,0765 -0,27%. Nel corso dell’anno 2020 ha segnato il minimo a 1,0504 ed il massimo a 1,0916. Ricordiamo che dall’anno 2015 i prezzi si sono mossi nella candela che si è formata in quell’anno, fra il minimo a 0,8426 ed il massimo a 1,2032. Dove è diretto il franco svizzero contro euro nell’anno 2021? Cosa attendere da ora in poi? Siamo in un momento nodale per i mercati azionari e per le varie economie internazionali. Dopo la profonda recessione in seguito alla pandemia, i mercati azionari sono risaliti scontando una nuova ripresa economica già dall’ultimo trimestre dello scorso anno, primo trimestre del 2021. Frattanto, il dollaro sembra aver trovato un massimo contro le valute internazionali.

Le attese per il 2021

Le proiezioni per l’anno in corso sono per una fase laterale ribassista dell’euro contro il franco svizzero. La settimana che si è appena conclusa ha generato un segnale ribassista per l’euro. A questo punto, si evidenzia elevata probabilità che il massimo di inizio gennaio in area 1,0869 possa essere stato un massimo di periodo. Attendiamo però ancora delle conferme ulteriori. Ci teniamo infatti a dire che è ancora prematuro affermare che questo livello sia stato un massimo annuale rilevante. Solo una chiusura del mese di gennaio inferiore a 1,0737 potrebbe andare a validare questo pattern. Quindi, dobbiamo attendere sviluppi fino alla fine del mese in corso.

Come regolarsi quindi?

Dove è diretto il franco svizzero contro euro nell’anno 2021?

Nel breve termine, solo una chiusura della prossima settimana superiore a 1,0842 potrebbe far ripartire l’euro al rialzo, altrimenti l’obiettivo da raggiungere per/entro un paio di settimane è in area 1,06 circa.

Fino a quando sul settimanale quindi non si formerà una nuova inversione rialzista l’obiettivo è posto verso la parità. Al momento, la struttura grafica del cambio non ravvisa possibili movimenti oltre l’area 1,0842/1,01 nei prossimi 12 mesi.

Come al solito si procederà per step e di volta in volta si indicheranno tendenza in corso, livelli di inversione, obiettivi dei prezzi.