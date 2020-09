Un focus per capire dove e come si accede alla richiesta di bonus bici per pendolari.

Prorogata al 30 settembre la data ultima per accedere al progetto “In bici col treno: bonus acquisto bici per i pendolari”. Lo ha stabilito la delibera di Giunta Regionale n.454 del 6 aprile 2020. Il contributo prevede un massimo di 150 euro, da assegnare ai pendolari abbonati che abbiano acquistato biciclette pieghevoli, finalizzate al trasporto in treno. L’obiettivo del progetto consiste nell’aumentare l’attrattività del trasporto su ferro. Questo mediante la promozione dell’intermodalità treno-bicicletta. Vediamo quindi dove e come si accede alla richiesta di bonus bici per pendolari.

Soggetti beneficiari

Il contributo è destinato agli utenti di Trenitalia e TFT che presentino cumulativamente i seguenti requisiti:

a) dimostrino l’acquisto di una bicicletta pieghevole nuova, che abbia le caratteristiche necessarie per viaggiare gratis, (come da bando al quale si rimanda);

b) abbiano un abbonamento regionale annuale in corso di validità o, in alternativa, almeno tre abbonamenti regionali mensili.

Viene, altresì, specificato che gli abbonamenti devono essere rilasciati nel periodo così come di seguito indicato. Vale a dire, tra i sei mesi antecedenti la data del decreto di approvazione del bando e il 30 settembre 2020.

Risorse e contributi

Le risorse e i contributi sono destinati all’iniziativa risorse regionali per un importo massimo pari a 50.000 euro. Si specifica anche che la regione d’interesse è la Toscana. Si tratta di un contributo a fondo perduto, che sarà erogato nella forma dell’accesso a tariffa ridotta per l’acquisto di un abbonamento. Sia esso regionale, annuale o mensile. Per l’assegnazione del contributo verrà seguito l’ordine cronologico di presentazione delle istanze ammesse. Questo fino a totale esaurimento delle risorse stanziate.

Come fare domanda

I soggetti interessati dovranno presentare richiesta di contributo compilando l’apposita domanda di partecipazione editabile che si trova allegata al bando. La domanda, con tutti i documenti a corredo, dovrà necessariamente pervenire entro il termine ultimo del 30 settembre 2020. Il tutto a pena di esclusione.

Domanda e documentazione allegata, dovranno essere presentate esclusivamente in via telematica, con una delle seguenti modalità alternative:

a) trasmissione tramite interfaccia web Ap@ci, registrandosi al seguente indirizzo: http://www.regione.toscana.it/apaci e selezionando, come ente pubblico destinatario “Regione Toscana Giunta”;

b) trasmissione tramite propria casella di posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo PEC istituzionale di “Regione Toscana”: regionetoscana@postacert.toscana.it.

Per ogni ulteriore informazione è possibile inviare domande all’indirizzo email inbicicoltreno@regione.toscana.it

Ecco dunque dove e come si accede alla richiesta di bonus bici per pendolari.