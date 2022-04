Dove e come pagare in contanti gli acquisti online senza carta di credito o bancomat e anche senza contrassegno

Sul web ormai è possibile comprare di tutto. Dall’abbigliamento ai giocattoli, fino ad arrivare ai generi alimentari. Perché anche in Italia l’e commerce continua a registrare una forte espansione. Sia perché pure gli italiani hanno imparato a risparmiare con lo shopping sul web, sia perché comprare online è comodo e sicuro.

Tuttavia, ci sono anche coloro che, pur volendo comprare online, si fidano poco nell’inserire i dati della propria carta di credito o della propria carta ricaricabile. Così come in tanti non sono propensi nemmeno a pagare gli acquisti online con la carta bancomat. Vediamo allora, al riguardo, quali sono le alternative affinché anche lo shopping online si possa saldare in contanti. Come se si trattasse di un negozio fisico.

Dove e come pagare in contanti gli acquisti online senza carta di credito o bancomat ed anche senza contrassegno

Per comprare online prima e pagare poi, il primo metodo di pagamento che viene in mente subito è quello in contrassegno. Per quello che è un metodo che, tra l’altro, prevede in genere l’applicazione di una maggiorazione. Proprio a titolo di spese di contrassegno.

Pur tuttavia, su dove e come pagare in contanti gli acquisti online i migliori e commerce propongono pure altre soluzioni. Proprio per pagare in contanti e quindi senza dover mai inserire online i dati della propria carta di credito.

Si compra via web e si paga cash, ecco come e quali sono le altre alternative senza carta e senza contanti

Nel dettaglio, molti siti Internet di e commerce permettono di effettuare l’ordine online senza pagare con la moneta elettronica. Proprio scegliendo l’opzione del pagamento in contanti. Dopodiché l’e commerce, grazie a delle partnership stipulate con una rete di negozi fisici, permette di perfezionare la transazione online pagando in contanti presso un punto vendita. Per esempio, presso una ricevitoria oppure pagando in contanti direttamente presso un punto di ritiro dove sarà consegnato, dietro pagamento cash, il pacco con la merce che è stata ordinata.

Inoltre, per gli acquisti online senza la carta di credito o la carta ricaricabile ci sono pure tante soluzioni che sono alternative pure al cash. Soluzioni che sono allo stesso modo sicure senza dover mai inserire il numero della propria carta di credito. Per esempio, molti negozi online accettano di acquistare sul web i beni e servizi con il bonifico bancario oppure con e wallet come PayPal, ma anche con i buoni acquisto e con le carte regalo.

Lettura consigliata

E-commerce: come è regolato dalla legge?