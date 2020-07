Dove e come conservare il caffè?

Un obiettivo di tutti gli amanti della corroborante bevanda è mantenere il più possibile intatti il gusto e l’aroma dopo l’apertura. I chicchi tostati sono soggetti a irrancidimento e ossidazione. Ma ancor più dei chicchi, il caffè macinato rischia di compromettersi rapidamente dopo l’apertura. Le confezioni integre proteggono molto bene il caffè grazie al sistema sottovuoto e al materiale di cui sono fatte. Ma una volta aperto? È importante sapere come conservare il caffè per preservarne le proprietà e caratteristiche che adoriamo.

La classica regola di conservare in un luogo fresco e asciutto, è il principio-guida.

Il caffè deve essere tenuto al riparo dall’umidità e dalle fonti di calore. Potrebbe essere una dispensa chiusa, lontana dal forno e dal motore del frigorifero o di altri elettrodomestici.

Per proteggerlo al meglio possiamo chiuderlo in un contenitore ermetico, scuro e non trasparente. Deve bloccare il passaggio di aria, umidità, contaminazioni con altri cibi e luce.

Posso mettere il caffè in frigorifero?

Alcune confezioni riportano il consiglio di conservare il caffè in frigorifero dopo l’apertura.

Questa è una buona idea a patto che vengano rispettate anche altre regole. È fondamentale il barattolo o contenitore, che deve avere le caratteristiche appena descritte. Quindi a chiusura ermetica e scuro, che non faccia filtrare la luce e soprattutto l’umidità e gli odori. Deve essere pulito e chiudersi perfettamente, altrimenti gli odori di alcuni cibi e la condensa lo rovineranno irrimediabilmente. Può essere riposto sul ripiano più alto del frigo, quello meno freddo.

Se manteniamo il contenitore pulito ed efficiente la conservazione in frigo è utile specialmente in estate, quando tutta la casa è calda. Oppure quando non disponiamo di un altro spazio abbastanza fresco e asciutto, per esempio perché la cucina è piccola. O ancora quando non ne facciamo uso ogni giorno e quindi il pacchetto rimane aperto a lungo.

Sarebbe meglio però non acquistare confezioni troppo grandi, così che non rimangano aperte per mesi.