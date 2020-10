Sul sito della Regione Lombardia sta espressamente scritto quanto segue. “I cittadini residenti nei Comuni vicini al confine con la Svizzera possono beneficiare di uno sconto sui rifornimenti di benzina e di gasolio”. Per accedere alla scontistica, è sufficiente attivare la propria tessera sanitaria – carta nazionale dei servizi (TS-CNS). Vediamo quindi, più nel dettaglio, dove e chi può beneficiare di sconti carburante che si aggiornano ogni tre mesi.

A chi sono destinati gli sconti

Gli sconti carburante sono quindi destinati ai cittadini residenti nei comuni della Lombardia distanti fino a 20 km dalla linea di confine con la Svizzera. Possono beneficiare dello sconto anche i cittadini che hanno un contratto di locazione finanziaria (leasing). A condizione che il nome del locatario risulti sulla carta di circolazione del veicolo. L’agevolazione è concessa esclusivamente agli autoveicoli e ai motoveicoli iscritti ai pubblici registri. Si specifica anche che i veicoli devono essere destinati ad uso privato e intestati a persone fisiche non riconducibili ad attività d’impresa.

Tipologia di veicoli interessati

Per accedere alla scontistica speciale, i soggetti di cui sopra devono avere veicoli rientranti nelle seguenti categorie:

a) autoveicoli: veicoli a motore con almeno quattro ruote destinati al trasporto di persone, con al massimo nove posti, incluso quello del conducente;

b) motoveicoli: veicoli a due ruote destinati al trasporto di persone, in numero non superiore a due posti incluso il conducente;

c) autocaravan: camper, motorhome e via di seguito, se attrezzati ad uso ricreativo (elemento rintracciabile all’interno della carta di circolazione).

Devono quindi ritenersi esclusi i veicoli che non siano destinati all’esclusivo trasporto di persone come autocarri, motocarri per trasporto di merci.

Dove e chi può beneficiare di sconti carburante che si aggiornano ogni tre mesi

L’importo dello sconto è determinato trimestralmente in base alla differenza di prezzo del carburante con la Svizzera. A tal fine, si tiene conto delle rilevazioni dell’Ambasciata italiana presso la Confederazione Elvetica. La variabile è data dalla fascia di appartenenza del Comune di residenza dei beneficiari, in relazione alla distanza dal confine. Quindi è praticamente irrilevante l’ubicazione dell’impianto di distribuzione carburante scelto per il rifornimento. Resta inteso che la pompa di carburante deve comunque trovarsi in uno dei Comuni coinvolti, secondo i parametri anzidetti.

Tra le fasce di sconto, indichiamo le seguenti:

a) fascia A (da 0 a 10 km dal confine): sconto benzina € 0,10 €/litro – sconto gasolio al momento sospeso;

b) fascia B (>10 fino a 20 km dal confine): sconto benzina € 0,02 €/litro – sconto gasolio non previsto.

Limite di utilizzo giornaliero e mensile

Non è consentito acquistare più di 80 litri giornalieri e più di 250 litri al mese a prezzo scontato per ogni veicolo ammesso. Inoltre tra un rifornimento e l’altro deve intercorrere necessariamente un lasso di tempo non inferiore ad almeno 12 ore. Gli aventi diritto hanno libertà di fare rifornimento presso qualsiasi impianto di distribuzione appartenente al circuito sconto carburante. Ecco quindi dove e chi può beneficiare di sconti carburante che si aggiornano ogni tre mesi.

Procedura e tempistica

Per accedere alla scontistica si rimanda a questo link e una volta sulla pagina, si deve cliccare su “Come accedere”. Quanto ai tempi, è possibile attivare la procedura in qualsiasi momento. Per tutte le informazioni del caso, sono stati forniti i seguenti riferimenti di contatto:

Rosaria Fassina

Tel. 02 6765 4662

e-mail: rosaria_fassina@regione.lombardia.it

Antonio Graziano

Tel. 02 6765 8111

e-mail: antonio_graziano@regione.lombardia.it

U.O. Tutela delle Entrate Tributarie Regionali

Direzione Centrale Bilancio e Finanza